"Это не тест высоких ставок, от которого зависит жизнь". Заместитель Лисового возмутила украинцев заявлением о ГИА

Государственная итоговая аттестация (ГИА) не будет экзаменом, по которому будет происходить отбор в академические или профессиональные лицеи. Также нет законодательного определения, с какими баллами будет поступать ученик в соответствующее учебное заведение.

На это указала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, информирует Освіта.ua. Она отметила, что ГИА следует воспринимать как инструмент оценки качества знаний учащихся.

"Согласно текущей нормативке, у нас нет инструментов и указаний на то, что должно обязательно быть тестирование для поступления в академический лицей или профессиональный лицей. И нет определения того, с какими баллами должен поступать ученик в лицей", – сказала Кузьмичева.

По ее словам, необходимо определить условия приема в академические лицеи.

"ГИА – это не тест высоких ставок, от которого зависит твоя жизнь и поступление, а это важно для понимания учеником, с чем он выходит из 9 класса, для родителей и школы – понимать уровень образования ребенка, то качество образования, о котором часто говорят, что оно низкое или высокое, но мы не подтверждаем это конкретными баллами", – добавила чиновница.

Украинцев возмутило такое заявление чиновницы, и они стали сетовать на смысл проведения реформы.

"Тогда для чего проводить тестирование? В чем тогда смысл? И в дальнейшем в старшей школе будут учиться все подряд, а потом пойдут в вузы".

"Без отбора в академический лицей, последний становится не академическим. Для чего тогда была вся реформа?"

"Тогда какой смысл в реформе, если снова в 10 классы пойдут не мотивированные к обучению ученики, а все, кто захотел. Для чего реформа?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя привели аргументы в пользу и против ГИА в школе.

