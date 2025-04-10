'Это не в ногу с трендом, это унижение учителей': украинцев возмутило шутливое видео из школы в Киевской области

Современные методы образования претерпевают большое количество изменений в подходах к детям. Кто-то считает, что учителям нужно быть "на одной волне" с детьми и "идти в ногу с трендами", а для кого-то поиск индивидуального подхода к каждому ребенку выглядит как унижение педагогов.

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Шутливое видео, опубликованное в TikTok Загальцевским лицеем в Бородянском районе Киевской области, где учительница младших классов Алла Николаевна приплясывает, подходя к каждому ученику, возмутило пользователей социальной сети. В комментариях возникла дискуссия, действительно ли детям в пользу таких методов обучения.

"Это не в ногу с трендом, это унижение учителей", "Во взрослой жизни – на работе или где-то еще – никто не будет искать к ним индивидуальный подход. Напротив, детям нужно учиться находить подход к разным людям, адаптироваться к социуму, а не наоборот", – пишут в комментариях те, кто не поддерживает такие подходы.

Однако есть и те, кто в восторге от такого метода и благодарят Аллу Николаевну в комментариях, что она находит общий язык с учениками:

"Меня радует, что есть учителя, которые не боятся идти в ногу с трендами".

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