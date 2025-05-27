Это повод для волнения. Логопед назвала ''красные флажки'' в развитии детей 3-5 лет

Логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко назвала случаи, когда родителям стоит обратить внимание на развитие детей. В частности, серьезным поводом для волнения может стать ситуация, когда мальчики и девочки вообще не говорят в возрасте трех лет.

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В таком случае эксперт советует убрать все гаджеты, проанализировать, достаточно ли качественно вы общаетесь с малышом и, не откладывая, заняться развитием речи ребенка. Своими рекомендациями Оксана Лавриненко поделилась в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Если ребенок в три года вообще не говорит, это серьезный повод для волнения. Если слов нет совсем – срочно проверяем слух, посещаем невролога, чтобы убедиться, что развитие нервной системы протекает в соответствии с возрастом, психиатра - чтобы исключить или подтвердить аутизм. Находим причину отсутствия речи и все силы бросаем на преодоление этих причин. И будет результат!" – уверяет специалист.

"Если слова у ребенка есть, но мало или совсем неразборчивые – прежде всего родителям надо убедиться, что ребенок понимает обращенную речь. Если понимает и выполняет сложные инструкции, например, "пойди в ту комнату, возьми то и то, принеси и положи туда и туда" – обращаемся к логопеду для запуска речи. Перед посещением логопеда рекомендую проверить слух аппаратным методом. Если у ребенка слух снижен хотя бы на 30%, он будет слышать (по ощущениям родителей), но речь может не запуститься самостоятельно. Хочу подчеркнуть: важно все рекомендации специалистов делать вовремя и настойчиво работать с ребенком также и дома", – добавляет она.

Лавриненко уверяет, чем раньше будет определена проблема, тем легче ее можно будет скорректировать.

"Здесь важно не прятать голову в песок, а очень быстро искать классных специалистов и в случае необходимости соглашаться на медикаментозное лечение. Родители должны вкладываться максимально, ведь именно в дошкольном возрасте можно корректировать почти все проблемы", – подчеркивает эксперт.

Кроме занятий с логопедом, родители должны прилагать усилия и дома, постоянно общаясь с ребенком, объясняя и показывая свои действия. Эксперт отмечает, что в таком случае нужно убрать любые гаджеты.

Если же дети просто нечетко разговаривают, то будет достаточно консультации логопеда. Так, например, до 5 лет допускается нечеткое произношение некоторых звуков. А уже после этого возраста мальчики и девочки должны говорить так же четко, как и взрослые. В частности, произносить "р", "л", "ш" и т.д.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Оксаной Лавриненко в среду, 28 мая.

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