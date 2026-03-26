Это слово 'придумал' Василий Стус: что такое 'кшталтування' и когда его употребляют

Мировоззрение украинского поэта-шестидесятника, переводчика, литературоведа, политзаключенного СССР Василия Стуса связывают со словом "кшталтування". Это философско-этическое понятие, означающее процесс создания себя, воспитания собственной личности и внутреннего совершенствования, сознательное создание из себя человека.

Что означало это слово для писателя, рассказывает OBOZ.UA. Также исследователи его творчества раскрывают и другие термины, которые отражают его видение мира.

Это понятие является ключевым для понимания творчества и жизненного пути Стуса. Оно означает сознательное, волевое "создание из себя человека", формирование собственной личности.

"Можно выделить несколько слов, вокруг которых формируется этическая составляющая его макротекста: "самособоюнаповнення", "кшталтування" и "квітування". Последнее, пожалуй, самое важное и вбирает в себя два предыдущих. Потому что цвести – это быть и творить, наполнять себя и проявлять в мире так, чтобы быть человеком, быть интересным, быть субъектом, а не объектом в жизни. Все остальное, по большому счету, лишь средства и способы, которые обусловливают состояния или этапы этого "квітування", – пишет СтусЦентр о мировоззрении писателя. Добавляет, что, возможно, важно даже не само цветение, а его стремление, действие, преодоление страха, ответственность за поступок или слово. Ведь человек определяется поступками, а не намерениями.

Слово "кшталтування" имеет общее происхождение с выражением "на кшталт". Как отмечает slovnyk.ua, кшталт – це зовнішній вигляд чого-небудь. Вислів "на кшталт" означає "на зразок". Наприклад: Завзятого Троянці кшталту... І носа хоть кому утруть (Котл., І, 1952, 183).

На один кшталт – на один зразок, лад. Пан розглядає на один кшталт змайстрованих близнят, його темне обличчя веселіє (Стельмах, І, 1962, 81). На свій кшталт – на свій лад. Марію він полюбив теж на свій кшталт. Жадібним оком назирив її, як бездоглядний самородок, по-гендлярському визначив йому справжню ціну (Вол., Місячне срібло, 1961, 37).

Фигура Василия Стуса стала символом стойкости украинского народа и борьбы за свободу. Хотя он прожил всего 47 лет, однако оставил огромное духовное наследие, которое и сейчас вдохновляет украинцев. Его жизненный путь и личная позиция — это путь художника и борца, человека, который не шел на компромисс с ложью и несправедливостью. "Или мир примет меня таким, как я есть, как меня родила мать, — или убьет, уничтожит меня. Но я — не уступлю!" — писал поэт.

Его жизненная позиция заключалась в отстаивании украинского языка и культуры, в непоколебимой борьбе за права человека и свободу родного народа.

