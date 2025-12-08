Этот тест точно будет на НМТ: учительница украинского языка разобрала тему, в которой часто путаются ученики

Учительница украинского языка с никнеймом yulia.onlyukrmova, которая готовит учеников к Национальному мультипредметному тесту разобрала задание, которое, по ее словам, точно будет на НМТ-2026: определить части речи, к которым относятся те или иные слова. Педагог говорит, что здесь ошибается больше всего поступающих.

Педагог объяснила, что основная проблема в том, что многие считают, что все выделенные слова – прилагательные. Свой разбор она опубликовала в социальной сети TikTok.

"Выясните, к каким частям речи относятся выделенные в предложении формы слов: "Ілон Маск відомий своїми побоюваннями щодо розвитку штучного інтелекту, ба більше – він уважає останні здобутки, досягнуті в цій галузі, найбільшою загрозою для існування людства", – озвучивает задание учительница, акцентируя на выделенных словах.

"Это не все прилагательные", – подчеркивает педагог и объясняет, что "більше" в этом случае отвечает на вопрос "как?" и является наречием, "досягнуті" – это причастие, потому что здесь есть действие, тогда как "цій" – вообще местоимение в форме дательного падежа.

Также она напоминает правило, что "той", "цей", "такий", "стільки" – являются указательными местоимениями.

