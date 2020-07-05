Ферменты: их свойства и значение

Ферменты или энзимы – это особые виды белков, которые являются биологическими катализаторами, то есть ускоряют протекание химических реакций. Они обусловливают как процессы синтеза, так и процессы распада веществ в организме.

Ферменты отвечают за большую работу, которая происходит в клетках и тканях организма. Они действуют как катализаторы, чтобы помочь производить и ускорять химические реакции. Когда клетке нужно что-то сделать, она почти всегда использует фермент для ускорения работы. А больше о строении клетки читайте в учебнике по биологии за 8 класс В.И. Соболя.

Функции ферментов

Ферменты очень специфичны. Это означает, что каждый класс фермента катализирует превращение только конкретного типа вещества, для которого он был изготовлен.

Благодаря большим размерам молекул ферментов возникает сильное электрическое поле, в котором ферменты приобретают асимметричной формы, ослабляет связи и обусловливает изменение их структуры. Ферменты имеют специальный карман на своей поверхности – активный центр. Молекула, на которую они должны реагировать, четко вписывается прямо в этот карман. Молекула или вещество, с которой фермент реагирует, называется субстратом.

Реакция происходит между ферментом и субстратом в активном центре. После завершения реакции ферментом выделяется новая молекула или вещество.

Влияние на ферменты

Окружающая среда фермента и субстрата может влиять на скорость реакции. В некоторых случаях окружающую среду может заставить фермент перестать работать или даже распутываться. Вот несколько вещей, которые могут влиять на активность ферментов:

температура – температура может влиять на скорость реакции. Чем она выше, тем быстрее произойдет реакция. Оптимальное действие большинства ферментов проявляется при температуре 37-40 °С. Однако в какой-то момент температура станет настолько высокой, что фермент перестанет функционировать.

pH – во многих случаях уровень pH или кислотность среды вокруг фермента и субстрата могут влиять на скорость реакции. Например, фермент желудочного сока пепсин действует лучше в кислой среде (рН 1,5-2,5), а трипсин, который является в двенадцатиперстной кишке, максимально активен при рН 7-8. Экстремальный pH (высокий или низкий), как правило, замедляет реакцию или даже прекратит реакцию вообще.

Концентрация – более высокая концентрация субстрата или фермента может увеличить скорость реакции.

Ингибиторы – это молекулы, которые специально созданы для остановки активности ферментов. Они могут просто замедлить реакцию или вообще прекратить ее. Некоторые ингибиторы связываются с ферментом, заставляя его менять форму и не работать. Противоположностью ингибитора является активатор, который может помочь ускорить реакцию.

ферменты Edutorij - e-Škole

Интересные факты о ферментах:

Ферменты не исчезают после того, как выполняют свою работу. Их можно использовать снова и снова.

Многие лекарства и яды действуют как ингибиторы ферментов. Некоторые змеиные яды являются ингибиторами.

Ферменты часто используются в промышленных сферах: для пищевой промышленности, производства бумаги и моющих средств.

В слюне человека есть фермент под названием амилаза, который помогает расщеплять крахмал или гликоген во время жевания.

Ферменты играют важную роль в разрушении нашей пищи, чтобы наши органы могли принимать ее. Существуют специальные ферменты для расщепления различных видов продуктов. Они находятся в нашей слюне, желудке, поджелудочной железе и тонком кишечнике.

Не забывайте, что у нас не только можна читать, но и просматривать интересные темы по биологии в разделе "Онлайн уроки за 8 класс по биологии". Узнавайте больше о рецепторах внутренних органов, эндокринной системе, репродуктивном здоровье и многое другое.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!