Физики, химики, математики: кто будет преподавать в старшей школе Украины после реформы

В старшей школе после реформирования будут преподавать физики, химики и математики. Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний рассказал, что государство хочет, чтобы профессия учителя стала престижной. Поэтому школьники 10-12 классов должны получать знания от людей, которые получили педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования.

Об этом чиновник рассказал в интервью Телеграфу. Он отметил, что в течение пилотного периода старшей школы станет понятно, какие блоки нужно улучшить. Кроме того, МОН планирует организовывать повышение квалификации для директоров, методистов и учителей и усиливать менеджмент созданных классов.

"Для старшей школы мы хотим видеть больше людей, которые получили педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования. То есть – людей, которые закончили математический, физический, химический факультет вуза и решили, что они хотели бы давать знания ученикам старшей школы. Мы хотели бы, чтобы эта профессия была престижной", – сказал Завгородний.

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Он подчеркнул, что МОН ежегодно выделяет средства на обучение педагогов, чтобы поддерживать уровень знаний. В этом году они были направлены на повышение квалификации педагогов в рамках "Новой украинской школы" и "Защита Украины".

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