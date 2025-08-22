Фото с Путиным на столе и связи с властью: Винницкий назвал руководителей известных вузов, которые хитростью закрепились на местах

Экс-заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что некоторые ректоры высших учебных заведений хитростью пытаются закрепиться на должностях. Среди них, например, глава Одесской юридической академии Сергей Кивалов, который держит в кабинете фотографию с вручением ордена российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом экс-чиновник рассказал в интервью украинскому медиа. Кроме того, в 2023 году академия получила финансирование на 2155 бюджетников, а их было 1048, в связи с этим было передано дело в правоохранительные органы. Ведь на каждого бюджетника государство в среднем тратит 50 тысяч гривен.

"Одесскую юридическую академию возглавляет человек, который держит у себя на столе фотографию с Путиным во время вручения ордена. Это я увидел, когда ездил к ним. Думаю, всем понятно, что на каком-то этапе было принято решение гораздо выше, чем на уровне Министерства образования и науки, что такой человек не должен быть в системе государственного образования и не должен возглавлять одно из ключевых заведений, которое готовит судей, прокуроров и адвокатов в стране. Меня можно упрекать с промедлением, но еще раз – некоторые вещи в исполнительной власти осуществляются скорее во исполнение тех решений, которые принимают на высшем уровне", – сказал Винницкий.

В то же время, законодательством предусмотрено, что вуз может иметь или президента, или ректора. Однако как одесская академия, так и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины имеют два руководителя, что является правонарушением.

Винницкий также назвал руководителей учреждений, которые "очень сильно держатся или держались за свои места". Среди них, бывший ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий. Его удалось отстранить от должности в связи с разъединением НАУ и созданием КАИ и Украинской государственной летной академии. Андрей Одарченко, связанный с Государственным биотехнологическим университетом в Харькове. Он – беглец. Владимир Онищенко, который был ректором Национального университета "Полтавская политехника" им. Кондратюка с 2003 года.

По словам экс-чиновника, эти люди считают университеты приватизированными ими самими, однако они государственные и государство должно отстаивать свои права на управление ими.

"Когда они становятся "прихватизированными", то это проблема. Тем более это проблематично, когда такие люди начинают находить себе, как бы это сказать, партнеров в своих действиях среди депутатского корпуса", – аже Винницкий.

Так, например, Министерство образования и науки стало заложником политических междоусобиц, получив "много разного негатива" при реорганизации вузов. В частности, присоединение Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко к Подольскому государственному университету. Как оказалось, у депутата Верховной Рады, мажоритарщика из Каменца-Подольского, и местного губернатора разное видение.

"Мы стали заложниками неких маленьких политических междоусобиц. Их оказалось в стране очень много. Некоторые подкреплены финансовыми потоками, некоторые просто подкреплены амбициями самих ректоров, самих политиков. И сложились так зори, что эти люди, которые накопили определенное свое недовольство, решили, что могут его как-то выплеснуть", – объясняет Винницкий.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о присоединении Национального университета "Одесская юридическая академия" к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пенсию экс-регионала, нардепа многих созывов Сергея Кивалова снизили с января 2025-го в 4,8 раза. Он все еще остается самым богатым пенсионером Украины, однако вместо 246 тыс. ежемесячно получает чуть больше 51 тыс. грн. Это ограничение временное и будет действовать только в течение 2025-го.

