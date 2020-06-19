Фотосинтез у растений: световая и темновая фазы

Для жизни растениям нужен солнечный свет. Солнечный свет – это энергия, а фотосинтез – это процесс, который растения используют для получения энергии от солнечного света и используют ее для преобразования углекислого газа и воды в пищу.

Растения захватывают солнечный свет, используя хлорофилл. Он является зеленым, из-за чего большинство растений – зеленые. Хлорофилл на самом деле отражает зеленый свет и поглощает синий и красный. Внутри клеток растения расположены структуры, которые называются хлоропласты. Именно в этих структурах живет хлорофилл. А о других фотосинтетических пигментах вы сможете узнать в учебнике по биологии за 6 класс Л.И. Остапченко.

Три вещи, необходимые растениям для жизни

Растениям нужны три основные вещи, чтобы жить: вода, солнечный свет и углекислый газ. Они дышат углекислым газом так же, как мы дышим кислородом. Когда растения вдыхают углекислый газ, они выдыхают кислородом. Они являются основным источником кислорода на планете Земля и помогают оставаться нам живыми.

Растения используют солнечный свет как энергию, они получают воду от дождя, а углекислый газ – от дыхания. Процесс приема этих трех основных ингредиентов и введение их в пищу называется фотосинтезом.

фотосинтез animalworld.com.ua

Фазы фотосинтеза

Фотосинтез – это процесс образования органических соединений из диоксида углерода (CO2) и воды (H2O) с использованием энергии света.

Существует две основные фазы процесса фотосинтеза. На первой фазе – световой – солнечные лучи захватывают хлоропласты, возбуждается хлорофилл, а энергия сохраняется в химическом веществе под названием АТФ. На этом этапе фаза должна иметь солнечный свет.

Результатами световых реакций есть фотолиз воды с образованием свободного кислорода, синтез АТФ, связывания ионов Н с НАДФ. Во время световой фазы образуются богатые энергией молекулы и ионы водорода, необходимые для темновой фазы фотосинтеза. Дальнейшие процессы фотосинтеза могут идти без солнечного освещения и даже ночью.

На второй фазе – темновой – АТФ используется для создания глюкозы и органических соединений. Это пища, которую растения используют для жизни и роста. Превращения углекислого газа в глюкозу в ходе темновой фазы фотосинтеза получило название цикла Кальвина, поскольку ее открыл и описал ученый Мелвин Кальвин.

Результатом темновой фазы является превращение углекислого газа в глюкозу, а затем в крахмал. Также происходит образование аминокислот, нуклеотидов, спиртов.

схема фотосинтеза mozok.click

Несмотря на то, что растения нуждаются в солнечном свете и воде для жизни, разные растения имеют разные потребности. Некоторым нужно лишь немного воды, а другим – много. Некоторые растения любят находиться под прямыми солнечными лучами целый день, а другие предпочитают находиться в тени.

Теперь вы знаете, что растениям нужны солнечный свет, вода и углекислый газ. Чтобы узнать больше о разнообразии растений, читайте учебник по биологии за 6 класс И.Ю. Костикова.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!