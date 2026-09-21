Где лягушка? Головоломка для самых внимательных

На первый взгляд на этой картинке нет ничего необычного: по дороге едут автомобили, на обочине растут деревья и кусты, а неподалеку можно заметить животных. Однако где-то среди всех этих деталей спряталась маленькая лягушка. Посмотрите на изображение ниже.

Попробуйте найти её менее чем за 12 секунд. Проверьте, насколько быстро вы замечаете мелкие детали.

Установите таймер на 12 секунд и внимательно осмотрите всю картинку. Старайтесь не задерживать взгляд только на крупных объектах – ответ может скрываться там, где вы меньше всего ожидаете.

Чем полезны такие головоломки

Подобные задания могут стать хорошей короткой тренировкой для мозга. Во время поиска скрытого объекта приходится быстро просматривать большое количество деталей, отсеивать лишнее и сосредотачивать внимание на поставленной задаче.

Такие головоломки помогают тренировать наблюдательность, концентрацию и зрительное внимание. Они также заставляют мозг переключаться с целостного восприятия картинки на поиск мелких деталей.

В то же время результат одной головоломки не является проверкой остроты зрения или интеллекта. Скорость поиска зависит от многих факторов – от усталости и освещения до того, на какую часть изображения человек посмотрел первым.

Поэтому даже если лягушку не удалось найти за 12 секунд, это лишь повод попробовать следующую головоломку.

Если найти лягушку не удалось, внимательнее присмотритесь к участку возле красного автомобиля.

Все еще не видите?

Лягушка сидит у нижнего левого края красного автомобиля, рядом с зелёным кустом, прямо на белой дорожной линии.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти на столе визитку за 18 секунд.

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