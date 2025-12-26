Где спрятали сокровище? Головоломка для самых внимательных

Где искать спрятанные сокровища, как не на дне морском. Так решили авторы этой головоломки и, похоже, они были правы. Смотрите фото ниже.

Видео дня

Итак, перед нами картинка пестрого подводного мира. Мы здесь видим и большого осьминога, и разных красочных рыбок, и кораллы, и морские растения. А найти нужно спрятанный клад. Еще и потратить на это не более 15 секунд.

На самом деле за такое короткое время одолеть эту головоломку могут игроки, у которых очень хорошо развита внимательность, умение различать детали и концентрироваться на задаче, не блуждая взглядом между многочисленными мелочами. Можно ли сказать такое о вас?

Чтобы проверить себя, поставьте таймер на 15 секунд и приступайте к поискам. Если справитесь – ваши когнитивные способности на высоте. Если нет – вам нужна тренировка. А нет лучшего способа развивать свою внимательность, чем регулярно решать новые головоломки. Мы публикуем их ежедневно. А ответ конкретно на эту попробуйте найти самостоятельно уже без ограничения во времени. По словам исследователей, именно это принесет вам наибольшую пользу.

Хотите убедиться, что нашли именно тот ответ? Воспользуйтесь подсказкой ниже – на ней нужный фрагмент изображения отмечен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, в которой нужно было найти тщательно спрятанную среди подсолнухов бабочку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.