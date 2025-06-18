''Где-то заволновался Тимур Мирошниченко''. Украинский школьник поразил Терена и Пивоварова своей дикцией

Украинский школьник из технического лицея города Киева поразил певца Артема Пивоварова и ветерана Александра Терена своей дикцией. Музыкант посоветовал парню подумать о карьере диктора или даже провести следующее Евровидение.

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Этот случай произошел во время записи программы Терена "Отвал ног", где ветеран показывает, возможно ли людям с инвалидностью устроиться на работу в Украине. На этот раз они проверяли профессию учителя и вместе с Пивоваровым провели урок музыки в одном из лицеев столицы.

Во время урока певец предложил ученикам показать, как создается музыка с помощью одной из программ на компьютере. И спросил, есть ли у школьников собственный подобный опыт, возможно с помощью приложений на смартфонах.

Один из учеников класса, Сергей Ганджа рассказал, что в начале полномасштабной войны вынужденно переехал из Броваров во Львов, и именно там попробовал создавать ремиксы на разные песни. Но поразила Пивоварова и Терена не история парня, а его тембр голоса и хорошо поставленное произношение.

"Сейчас где-то посмотрел этот выпуск и заволновался Тимур Мирошниченко", – отметил музыкант и спросил парня, не задумывался ли он в будущем заниматься дубляжем.

"Или, возможно, вы захотите провести следующее Евровидение", – пошутил Пивоваров.

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