Где второй кот? Задание для самых внимательных

Коты – непревзойденные мастера маскировки. В природе это позволяет им быть чрезвычайно эффективными охотниками, а в домашних условиях – бесить своих хозяев. Например, это фото является настоящей головоломкой по поиску второго кота. Смотрите изображение ниже.

На снимке, который мы нашли на Reddit, четко видно красивого полосатого мурлыку, который лежит на переднем плане и занимает больше всего места в кадре. Но, хоть верьте, хоть не верьте, на снимке есть и второй кот. Ваша задача найти его, еще и постараться уложиться в 13 секунд.

Такой временной промежуток станет настоящим испытанием для вашей внимательности. Придется заблокировать все внешние раздражители и сосредоточиться на том, где притаился второй пушистик. Честное слово, на этом фото он точно есть! Еще и смотрит прямо в камеру. И при этом вы его никак не можете заметить.

Внимательно осмотрите каждый фрагмент изображения – кот точно должен рано или поздно попасться вам на глаза. Если этого не произойдет за 13 секунд, не расстраивайтесь. Продолжайте поиски, пока не добьетесь успеха. И только после этого переходите к подсказке ниже.

Итак, кот, которого нужно найти, имеет черно-белый окрас. Лучшая маскировка для него – это темнота. Вот он и сидит в тени на верхней полке тумбы под телевизором. Видны только его белые лапки, манишка и зеленые глаза.

Ранее OBOZ.UA публиковал веселую головоломку, на которой нужно было найти спрятанный бургер.

