Галицко-Волынское государство: история создания и правители

Галицко-Волынское княжество или Русское королевство – монархическое государство, просуществовавшее с 1199 по 1349 год. Руководствовалось князьями и королями с династий Рюриковичи, Пясты и Гедиминовичи.

Галицко-Волынское государство сыграло важную роль в украинской истории, а также повлияло на развитие других государств Европы:

хозяйство, ремесло, градостроительство, торговля и культурное достояние помогли стать княжеству самой развитой страной Европы;

были восстановлены связи со странами Европы;

на украинских землях поднялся уровень культурной и экономической жизни;

основание государства повлияло на интеграцию украинской культуры с культурами западноевропейских государств.

В статье вы сможете прочитать об истории Галицко-Волынского княжества и о внутренней и внешней политике князей. А о культуре государства узнайте благодаря онлайн-уроку по истории Украины за 7 класс на тему "Культура Галицко-Волынского государства".

История основания Галицко-Волынского княжества

XII век стал началом раздробленности Киевской Руси. Удельные князья набирались силы, а Киев уже переставал быть мощным центром государства. Поэтому на украинских землях сформировалось 5 основных центров: Киев, Чернигов, Переяслав, Волынь и Галич. А больше о Киевской Руси читайте в учебнике по истории Украины 7 класс О.В. Гисема.

Галицкое княжество было более мощным за других в результате удачной политики князя Владимира и его сына Ярослава. Люди уважали последнего за его разумные решения и дали ему прозвище – Осмомысл. Ярослав заботился о дипломатических сношениях с другими государствами, поэтому выдал дочь замуж за венгерского правителя. В поэме "Слово о полку Игореве" рассказывается, что он "подпер горы венгерские своими войсками и закрыл ворота Дуная".

После смерти Ярослава Галицкое княжество утратило свое могущество из-за междоусобицы элиты – галицких бояр. Бояре хотели любой ценой ослабить власть князя, поэтому привлекли иностранцев к борьбе. За последнего представителя династии Ростиславичей князя Владимира Ярославича (брачный сын Осмомысла) борьба с боярами еще больше обострилась. За годы его правления ничего кардинально не изменилось, он не смог удержать в своих руках власть. Поскольку все сыновья Осмомысла находились в заложниках у венгерского короля, а его жена не принадлежала к княжескому роду, поэтому после смерти Владимира в 1198 году прекратилась династия Ростиславичей.

На тот момент Волынская земля была представлена небольшими княжествами, которые князь Роман Мстиславович сумел объединить в единое Волынское княжество. Следующей целью князя было присоединить Галич. Объединению Галицкого и Волынского княжеств способствовало немало факторов:

через княжества проходили важные торговые пути;

объединив усилия, было лучше бороться с агрессией Польши и Венгрии, а затем – монголо-татар;

богатые месторождения соли, благодаря которым процветала торговля.

Роман решил воспользоваться смертью Владимира Ярославича. Он создал сильное войско и в 1199 году захватил галицкий престол. Также Роман сумел ограничить произвол бояр. Таким образом два княжества объединились в единое Галицко-Волынское государство.

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Роман Мстиславович Фотографии старого Львова

Правители Галицко-Волынского княжества

1. Роман Мстиславович (1199-1205)

Роман Мстиславович провел ряд реформ, которые помогли покорить бояр внутри государства, расширить границы и прекратить междоусобную борьбу княжеств. В 1203 году он присоединил к Галицко-Волынскому княжеству Киев и прилегающие земли.

Также князь разработал реформу "добрый порядок", суть которой заключалась в том, что в случае смерти Романа его преемника должны были выбирать галицкий, черниговский, рязанский, смоленский, суздальский и полоцкий князья. Князья также должны были пообещать не нападать друг на друга.

Роман не хотел повторить ошибок предыдущих князей и предложил передавать княжеский престол старшему сыну, а не делить его между всеми, потому что могла снова возникнуть раздробленность. Однако князья отказались от такого предложения, потому что не хотели нарушать древние обычаи.

В 1205 году в бою с поляками под Завихвостом князь Роман Мстиславович погиб. Нестор-летописец назвал Романа "самодержцем всея Руси". Это переведено с греческого титула византийских императоров как "автократор".

2. Период политической раздробленности (1205-1245)

После смерти Романа бояре начали гражданскую войну, которая продолжалась до 1245 года. Как следствие – прекратились все объединительные процессы. Его жену Анну с малолетними сыновьями Даниилом и Васильком прогнали с галицко-волынских земель к Польше и Венгрии.

Возглавить государство пригласили сыновей Игоря Святославича, которые княжили на чернигово-северской земли: Святослава, Романа и Ростислава. Однако Игоревичи тогда не поладили с местной элитой, и их взяли в плен. Поэтому, пользуясь временным расстройством в государстве, Венгрия и Польша распределили сферы влияния над Галицким и Волынским княжеством с помощью бояр. Венгры начали совершать насилие над населением, в результате чего жители восстали. Тогда на престол вновь вернулись северские князья, которым удалось сбежать из плена. Как написано в летописи: "Игоревичи собрались на совет в деле галицких бояр и решили перебить их – и при случае таки перебили... было убито их 500, а остальные разбежались кто куда". Однако опять же Игоревичи недолго закрепились на княжеском престоле.

В то время с Востока появилась новая угроза – монголы, которые сформировались в азиатских степях во главе с одним из величайших завоевателей в мировой истории – Чингисханом. Тогда ему удалось создать уникальное государство – Орду во главе с ханом.

За 20 лет кочевания они покорили почти половину известных земель во всем мире. В конце концов монголы вышли к границам русских земель, где в степях кочевали половцы. Кочевники попросили русских князей им помочь. И в 1223 году на реке Калке объединенное русско-половецкое войско вместе с Даниилом встретилось с монголами и потерпело поражение. Но тогда Чингисхан умер, а войска вернулись домой и дальше не пошли.

3. Даниил Галицкий (1238-1264)

В 1221 году Даниилу удалось утвердиться на Волыни, а в 1238 году – он начал княжить в Галиче, сдвинув венгров. Также в этот год под Дорогочином произошла решающая битва между Даниилом и немецким войском рыцарей-крестоносцев. Тогда Даниил Галицкий начал править Галицко-Волынским княжеством.

Даниил продолжил политику отца Романа и в 1239 году снова присоединил Киев к Галицко-Волынскому княжеству. Он положил руководство городом на воеводу Дмитрия.

Опять на русские земли войска Золотой Орды во главе с ханом Батыем, внуком Чингисхана, вернулись двумя волнами: в 1238 и 1239-1240 годах. Русские князья боролись до последнего, однако в конце 1240 года благодаря осадным машинам монголы захватили Киев. Обороной города руководил воевода Дмитрий, но поражение было неизбежно. Последние защитники Киева погибли под обломками Десятинной церкви.

По правилам Золотой Орды, княжествами продолжали управлять русские князья, которые должны для этого получить ярлык – грамоту-разрешение на княжение от хана. Князья должны были также вовремя платить хану дань. Переписи населения и сбором дани занимался баскак – наместник хана на определенной территории. И самое главное – князьям было запрещено объединяться между собой.

В 1245 году происходит битва под Ярославом, где Даниил разбивает польско-венгерско-боярские войска. Тогда было окончательно сломлено сопротивление бояр и наступил конец гражданской войны. Даниил стал полноправным правителем. Он не хотел, чтобы с его городами повторилась такая же история, поэтому отправился в Орду за ярлыком. Когда он прибыл к хану, то выпил кумыс – напиток из конского молока. Это означало, что Даниил признал вассальную зависимость.

На самом деле он не имел в намерениях подчиняться монголо-татарам. Даниил начал активно строить города: для себя в 1239 году основал столицу в Холме, а для сына построил Львов.

В 1253 году в Дорогочине папский легат Опизо короновал Даниила, чтобы помочь в борьбе с монголами. Тогда должен был быть крестовый поход против Золотой Орды, но все пошло не по плану. Даниил не впустил в княжество католических миссионеров, в результате чего оборвал отношения с курией.

В 1255 году умирает хан Батый, и Даниил решает воевать с монголами. В 1257 году он разбивает войска хана Куремсы. Борьба была долгой, но монголы опять победили. В 1259 году Даниил признал верховенство хана Бурундая и снова выпил кумыс. Для надежности хан заставил князя разрушить укрепления городов.

В 1264 году Даниил Галицкий умер в Холме.

Даниил Галицкий Фотографии старого Львова

4. Лев Данилович (1264-1301)

Потомки Даниила Галицкого пытались продолжать вести его политику, однако государство постепенно теряло свое могущество. Впоследствии место Даниила занял его сын Лев. В 1270 году он основал столицу в городе Львов.

Благодаря войнам с венграми и поляками, Лев присоединил Люблинскую землю и Закарпатья с городом Мукачево.

5. Юрий І Львович (1301-1308)

Юрий І перенес перенес столицу в город Владимир-Волынский. Также он титуловал себя "королем Руси, князем Владимирии". При его участии в 1303 году основана Галицкая православная митрополия.

Юрий І потерял Люблинскую землю, которую присоединил отец. Он начал союз с Тевтонским орденом.

6. Андрей І и Лев ІІ Юрьевич (1308-1323)

Галицко-Волынское княжество полностью ослабло. Андрей и Лев были последними Рюриковичами и потомками Романа. На них княжеская династия Галицко-Волынского княжества оборвалась.

7. Юрий II (Болеслав) Тройденович (1325-1340)

Править государством пригласили польского князя Болеслава Тройденовича, старшего сына мазовецкого князя Тройдена I и его жены Марии, которая было дочерью короля Юрия Львовича. До правления он был католиком и не отрицал принять православие и имя Юрия II.

Из-за вмешательства иностранных советников в княжеский двор недовольные бояре отравили последнего князя объединенного Галицко-Волынского княжества. За русские земли начали бороться соседние иностранные государства.

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Юрий-Болеслав Тройденович Газета "Галицьке слово"

Государственная символика

Основными символами, которые позже также функционировали как территориальные знаки Львовской, Галицкой, Перемышльской и Волынской земель, были: лев, галка, двуглавый орел и прямой крест. А узнать о государственной символике Киевской Руси можно в учебнике по истории Украины 7 класс В.С. Власова.

В Галицко-Волынском княжестве функционировали два варианта герба: золотой лев в синем поле, а также золотой лев, опирающийся на скалу в синем поле. Такие варианты, вероятно, должны были отражать географические особенности княжества, расположенного у Карпатских гор. Можно предположить, что сам лев сначала использовался как символ всего государства, а лев на скале – как герб Львова, который входил в ее состав.

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