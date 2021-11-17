Гейтса отчислили из Гарварда, а у Маска несколько дипломов: где учились 5 самых богатых людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Tesla и основатель Илон Маск, гендиректор LVMH Бернар Арно и семья, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг – самые богатые люди планеты в 2021 году по версии журнала Forbes.

По случаю международного Дня студента OBOZREVATEL рассказывает, в каких вузах училась первая пятерка рейтинга. Спойлер – будущие миллиардеры были студентами топовых университетов, пусть даже двое и не доучились до диплома.

Каждый год журнал Forbes рассказывает миру о самых богатых людях планеты и сколько именно денег в их распоряжении. Этой весной вышел журнал с 35-м глобальным рейтингом долларовых миллиардеров.

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Несмотря на "коронавирусный" 2020-й, миллиардеров в мире стало больше на целых 660 человек, а всего таких – 2755. Совокупное состояние всех миллиардеров достигло рекордных $13,08 трлн, что на $5,08 трлн больше по сравнению с предыдущим годом.

Первая пятерка рейтинга Forbes самых богатых людей мира выглядела так:

основатель Amazon Джефф Безос ($177 млрд); гендиректор Tesla и основатель Илон Маск ($151 млрд); гендиректор LVMH Бернар Арно и семья ($150 млрд); основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд); основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд).

Рейтинг обновляют на сайте Forbes в режиме реального времени. Иногда миллиардеры в первой пятерке меняются местами, а, бывает, даже выпадают. Например, в октябре Цукерберг из-за сбоев Faccebook потерял $6,6 млрд и оказался на 7-й позиции.

Его место занял Ларри Эллисон, основатель компании по разработке ПО Oracle. Но в течение года "на манеже" были все те же – об их образовании и расскажем.

Возраст: 57

Страна: США

Джефф Безос – основатель интернет-магазина Amazon, один из крупнейших онлайн-ретейлеров мира. Еще ему принадлежит газета The Washington Post и частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

Безос окончил в 1986 году Принстонский университет и получил степень по электроинженерии и компьютерным наукам. Причем с отличием.

Принстонский университет (Princeton University) – основан в 1976 году и является одним из старейших и известнейших университетов в США. Еще это один из восьми университетов Лиги плюща. В Принстон очень сложно поступить, они очень тщательно отбирают студентов: в 2019 году только 5,8% его абитуриентов стали первокурсниками.

*Лига плюща (англ. The Ivy League) – ассоциация, куда входят восемь элитных частных университетов США. Название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания вузов. Семь из влсьми университетов Лиги основаны более 300 лет назад.

Эти восемь университетов:

Гарвардский университет (Harvard University);

Йельский университет (Yale University);

Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania);

Принстонский университет (Princeton University);

Колумбийский университет (Columbia University);

Брауновский университет (Brown University);

Дартмутский колледж ( Dartmouth College);

Корнелльский университет (Cornell University).

Среди известных выпускников этих университетов:

президент США Теодор Рузвельт;

президент США Франклин Рузвельт;

президент США Джон Ф. Кеннеди;

президент США Джордж Буш мл;

генсек ООН Пан Ги Мун;

президент СШАБарак Обама;

предприниматель Джон Рокфеллер;

писатель Курт Воннегут;

актриса Джоди Фостер.

Возраст: 50

Страна: США

Илон Маск – гендиректор и крупнейший акционер Tesla. Ему также принадлежит доля в его частной компании SpaceX. Маск родился в ЮАР, и свой путь на вершину решил начать с Канады (гражданство США он получил в 2022 году).

Сначала будущий миллиардер поступил в Королевский университет в Кингстоне. Через два года перевёлся в Пенсильванский университет и выпустился с дипломами бакалавра по экономике и физике в 1997 году. В 1995 году он поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить степень PhD по прикладной физике и материаловедению. Но ушел через два дня, чтобы основать свою первую компанию Zip2 Corporation.

Пенсильванский университет (University of Pennsylvania) – основал в 1740 году Бенджамин Франклин. Это первый университет в США и еще один университет из Лиги плюща.

Стэнфордский университет (Stanford University) – один из самых престижных вузов в США и в мире, хотя и не входит в Лигу плюща. Его основал железнодорожный магнат, сенатор США и бывший губернатором Калифорнии Леланд Стэнфорд с женой Джейн Стэнфорд в 1891 году.

Возраст: 72

Страна: Франция

Бернар Арно курирует глобальную бизнес-империю из 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton и Sephora. В январе 2021 года группа LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)купила еще и ювелирный бренд Tiffany за $16,2 млрд ($16,9 млрд с учетом долга). Покупка стала крупнейшей в сегменте премиальных товаров.

Учился Бернар Арно в Политехнической школе . Арно получил диплом инженера, но по специальности почти не работал.

Политехническая школа (École Polytechnique) – один из престижнейших технических вузов Франции. Его основали французские учёные Гаспар Монж и Лазар Карно в 1794 году.

Возраст: 65

Страна: США

Билл Гейтс вместе с бывшей женой Мелиндой руководят крупнейшим в мире частным благотворительным фондом. Гейтс продал большую часть своих акций Microsoft и инвестировал средства в фондовый рынок и другие активы. В марте 2020 года он вышел из совета директоров корпорации.

По итогам 2020 года Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельхозугодий в США. Участки напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments — инвестиционному фонду, который вкладывает деньги семьи Гейтса.

Билл Гейтс в 1973 году поступил в Гарвардский университет. Но не окончил его – будущего миллиардера отчислили через два года за прогулы и неуспеваемость, после чего он погрузился в разработку программного обеспечения. Зато в Гарварде он встретил своего будущего компаньона Стива Балмера.

Успехи в бизнесе и на поприще разработки ПО неудачливого студента так впечатлили Гарвард, что администрация в 2007 году решила выдать ему диплом, а еще присудила почётную докторскую степень.

Гарвардский университет (Harvard University) – еще один из Лиги плюща, один из топовых вузов США и мира. Гарвардский университет, по данным Forbes за 2021 год, занимал первое место среди вузов страны по числу миллиардеров среди выпускников. Кстати, следом за ним в этом рейтинге идут Пенсильванский университет и Стэнфорд.

Возраст: 37

Страна: США

Цукерберг основал Facebook в Гарварде в 2004 году. Предприниматель владеет 15% акций социальной сети и имеет контрольные голосующие права в бизнесе.

Марк Цукерберг поступил в Гарвард, но бросил на третий год учебы. Основатель Facebook учился на факультете психологии, параллельно посещал курсы IТ. В 2017 году по решению администрации вуза он получил диплом и степень почетного доктора Гарвардского университета – как Билл Гейтс.

Хотя не каждый миллиардер из топ-5 доучился до диплома, все они поступили в исключительно лучшие вузы. А это уже многое о них говорит.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, два украинских университета вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира по карьерным возможностям выпускников – QS Graduate Employability Rankings 2022. Аналитики международного аналитического агентства включили в него: