Головоломка для гениев: есть только 15 секунд

Математические головоломки – хорошая тренировка для мозга. Такие задания заставляют мыслить быстро, внимательно анализировать условие и искать правильное решение за ограниченное время. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем справиться с интересной математической задачей. Самые внимательные решат ее всего за 15 секунд. Задача состоит в том, чтобы внимательно посмотреть на уравнение с фигурами и определить, какое значение имеет треугольник.

Регулярное решение подобных задач помогает развивать логику, улучшает концентрацию и учит лучше замечать связи между числами и символами.

Такие загадки хорошо проверяют аналитическое мышление. Здесь важно быстро понять логику примеров и правильно вывести неизвестное значение.

Как найти правильный ответ

В головоломке даны следующие подсказки:

круг + треугольник = 5;

квадрат + квадрат = 8;

круг + квадрат = 7.

Последний шаг – определить значение треугольника. Для этого сначала нужно найти значение квадрата. Если квадрат плюс квадрат равен 8, то один квадрат равен 4.

Далее подставляем это значение в другое уравнение.

Если круг плюс квадрат равен 7, а квадрат – это 4, тогда круг равен 3.

После этого остается последнее действие: если круг плюс треугольник равен 5, а круг – это 3, тогда треугольник равен 2.

Итак, правильный ответ в этой головоломке – 2. Именно столько составляет значение треугольника.

Если вам понравилось решать такие задачи, подобные упражнения можно использовать как короткую ежедневную тренировку для мозга. Они не занимают много времени, зато помогают поддерживать мышление в тонусе и развивать скорость реакции.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно взломать код от двери.

