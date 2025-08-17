Головоломка для гениев: определите, какое число следующее

Математические головоломки, такие как тесты на IQ, являются не только интересным развлечением, но и мощным инструментом для тренировки мозга. Они стимулируют критическое и логическое мышление, улучшают память и помогают развить нестандартный подход к решению проблем.

Видео дня

Практика таких заданий способствует обострению умственных способностей и повышению уровня интеллекта. OBOZ.UA предлагает с помощью головоломки проверить, насколько острый ваш ум, и найти пропущенное число в последовательности.

Математическая головоломка

На картинке показана последовательность из пяти чисел: 5, 11, 23, 47 и 95. Последнее число в последовательности неизвестно и обозначено знаком вопроса. Ваша задача — определить, какое число должно быть следующим, используя навыки логического мышления и распознавания закономерностей.

Проверьте свой IQ за 9 секунд

Чтобы сделать задание более увлекательным, попробуйте найти пропущенное число всего за 9 секунд. Этот короткий временной лимит добавляет азарта и позволяет оценить, насколько быстро вы можете анализировать информацию и принимать решения. Внимательно рассмотрите все предоставленные числа и попробуйте определить скрытую закономерность.

Если вы внимательно проанализировали последовательность, то заметили, что каждое следующее число является результатом добавления к предыдущему числу удвоенной разницы. Сначала разница составляет 6, затем она удваивается до 12, затем до 24, а далее до 48. Используя эту логику, мы получаем:

5+6=11

11+12=23

23+24=47

47+48=95

95+96=191

Таким образом, правильный ответ — 191.

Ответ на головоломку

Эта головоломка — это отличный способ проверить вашу внимательность и аналитические способности. Люди, которые успешно решают такие задачи, имеют высокий уровень IQ и отличные способности к логическому мышлению. Если вам удалось найти правильный ответ, это свидетельствует о вашем остром уме.

OBOZ.UA предлагает решить еще одну математическую задачу для определения своих интеллектуальных способностей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.