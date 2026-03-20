Головоломка со спичками: есть только 17 секунд

Интересная головоломка на логику и скорость мышления предлагает найти правильный ответ в рекордно короткий срок. И вам понадобится не только математическая грамотность, но и незаурядная внимательность. Смотрите изображение ниже.

На рисунке с помощью спичек изложено уравнение 0 + 7 = 1, которое очевидно является ошибочным. Главное условие – вы можете изменить положение только одной спички, чтобы превратить это выражение в верное математическое равенство.

На решение задачи отводится всего 17 секунд, что добавляет испытанию азарта и требует максимальной концентрации.

Такие упражнения являются отличным тренажером для мозга, поскольку они заставляют нас отходить от стандартных шаблонов и искать нестандартные пути решения. Ограничение во времени заставляет нервничать, из-за чего правильное решение часто ускользает из-под самого носа.

Ответ на головоломку

Если вам не удалось найти выход за положенное время, не стоит расстраиваться, ведь секрет кроется в одной простой манипуляции. Ключ к успеху находится в знаке "плюс" (+), который необходимо трансформировать.

Для получения правильного ответа нужно взять вертикальную спичку со знака "+" и переложить ее на цифру "0". Таким образом, ноль превращается в цифру "8", а знак сложения становится знаком вычитания.

В результате мы получаем правильное уравнение: 8 - 7 = 1.

Теперь, зная этот секрет, вы можете посоревноваться в скорости с друзьями или коллегами.

