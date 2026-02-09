Головоломка со спичками: проверьте свою сообразительность

Головоломки со спичками – это тот тип задач, которые возвращают нас к чему-то настоящему и осязаемому в максимально цифровизированном мире. К тому же они учат нас мыслить, выходя за пределы шаблонов. Смотрите фото дальше.

Видео дня

Сможете ли вы почувствовать магию задач со спичками и продемонстрировать свой IQ? Проверьте себя с помощью головоломки, которую публикует OBOZ.UA. Вам нужно подумать, как передвинуть всего одну палочку, чтобы исправить уравнение.

Итак, перед нами довольно простой арифметический пример 3 + 3 = 5. Даже ученик первого класса скажет, что он неправильный. Но как передвинуть одну спичку, чтобы сделать обе части уравнения одинаковыми, догадаться могут не все. Попробуйте выложить эту задачу на столе и посоревноваться с друзьями или семьей, кто первым найдет решение. Не ограничивайте себя во времени – дайте себе возможность задействовать и логику, и пространственное мышление, чтобы понять, в чем кроется разгадка.

Далее будет объяснение. Не переходите к нему, если еще не придумали свой вариант ответа.

Итак, чтобы сделать это уравнение правильным, нужно передвинуть одну спичку в той тройке, которая идет после знака "+", превратив ее в двойку. В таком случае уравнение примет вид 3 + 2 = 5 и наконец сойдется.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку со спичками, где в основе были римские цифры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.