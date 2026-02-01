Головоломка со спичками: справятся только самые сообразительные

Алина Милсент
Моя Школа
198
Головоломки со спичками уже много лет считают классическим способом проверить логику и пространственное мышление. Они заставляют мыслить нестандартно. Такие задачи требуют внимательности и креативного подхода. Смотрите изображение ниже.

Перед вами дом, составленный из спичек. Сейчас он "смотрит" на восток. Передвиньте только две спички, чтобы дом начал "смотреть" на запад.

Условия:

  1. нельзя ломать или забирать спички;
  2. менять форму дома полностью не нужно;
  3. разрешено только два перемещения.

Не спешите – ответ кроется не в симметрии, а в изменении восприятия.

Чтобы дом "смотрел" на запад, нужно переместить две спички, которые образуют крышу.

Перенесите их на противоположную сторону дома – и направление "фасада" изменится без перестройки всей конструкции.

Такие задания имеют реальную пользу для мозга:

  • развивают пространственное мышление;
  • тренируют логику и внимание к деталям;
  • учат видеть несколько вариантов решения, а не только очевидный.

