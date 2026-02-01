Головоломка со спичками: справятся только самые сообразительные
Головоломки со спичками уже много лет считают классическим способом проверить логику и пространственное мышление. Они заставляют мыслить нестандартно. Такие задачи требуют внимательности и креативного подхода. Смотрите изображение ниже.
Перед вами дом, составленный из спичек. Сейчас он "смотрит" на восток. Передвиньте только две спички, чтобы дом начал "смотреть" на запад.
Условия:
- нельзя ломать или забирать спички;
- менять форму дома полностью не нужно;
- разрешено только два перемещения.
Не спешите – ответ кроется не в симметрии, а в изменении восприятия.
Чтобы дом "смотрел" на запад, нужно переместить две спички, которые образуют крышу.
Перенесите их на противоположную сторону дома – и направление "фасада" изменится без перестройки всей конструкции.
Такие задания имеют реальную пользу для мозга:
- развивают пространственное мышление;
- тренируют логику и внимание к деталям;
- учат видеть несколько вариантов решения, а не только очевидный.
OBOZ.UA предлагает решить интересную математическую головоломку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий