Горы: какие есть виды и как они образуются

Гора – это участки земной поверхности, что высоко поднимаются над окружающими равнинами. Обычно горами считают геологические ландшафты, которые выше 600 м над уровнем моря. Горы, которые имеют менее 600 м, называют холмами.

Самая высокая вершина мира – Эверест (или Джомолунгма) в Гималаях, высота которой составляет 8848 м. Климатические условия на Эвересте экстремальные. В январе температура на вершине колеблется от -36 °C до -60 °C. В июле средняя температура составляет -19 °C. А больше о самых высоких вершин определенных стран или континентов читайте в учебнике по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Образование гор

Горы чаще всего образуются при движении тектонических плит в земной коре. На поверхности литосферных плит, которые медленно движутся, накапливаются горные породы горизонтальными слоями. При столкновении плит породы сгибаются и мнутся в складки различной величины.

Выпуклые складки образуют горные хребты, а изогнутые – межгорные впадины. Большие горные хребты, как Гималаи, часто образуются вдоль границы этих плит. Тектонические плиты двигаются очень медленно. Может пройти миллионы лет, чтобы образовались новые горы.

На ранних стадиях развития характерной чертой складчатых гор является соответствие горных хребтов выпуклым складкам, а понижений между хребтами – вогнутых. В дальнейшем подъем складок сопровождается их разрывами, но все равно складчатая структура преобладает. Складчатые горы образуют на Земле два гигантских складчатых пояса – Тихоокеанский (Анды, Кордильеры, горы островов западных окраин Тихого океана) и Альпийско-Гималайский.

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Виды гор

Существует четыре основных типа гор: складчатые, складчато-глыбовые, глыбовые и вулканические горы. Они получили свои названия в зависимости от того, как образовались.

Складчатые горы. Образуются, когда две плиты сталкиваются друг с другом. Сила двух столкнувшихся плит заставляет земную кору разрушаться и складываться скомкано в складки. Многие крупные горные хребты мира – это складчатые горы. Например, Анды, Гималаи и Скалистые горы.

Глыбовые горы. Образуются вдоль разломов отдельными глыбами участков земной коры. Некоторые крупные скалы – горсти – являются выдвинутыми вверх, а другие – грабены – опущенными, которые образуют межгорные впадины.

Складчато-глыбовые горы. Возникают в основном при деформации и поднятии толщ пород, которые смяты в складки и потеряли пластичность. Они образуются после разрушения складчатых гор.

Вулканические горы. Горы, которые возникают в результате вулканической активности. Существуют два основных типа вулканических гор: вулканические конусы и щитовые вулканы. Щитовые образуются, когда лава неоднократно извергается на поверхность Земли. Как следствие – магма затвердеет на поверхности Земли и образует гору. Конусообразные горы образуются, когда большое количество магмы скапливается под земной поверхностью. Это заставляет скалу над магмой выпячивать, образуя гору. Примерами вулканических гор является гора Фудзияма в Японии и гора Мауна-Лоа на Гавайях.

По высоте горы делят на

низкие (до 1000 м): Крымские горы;

средние (1000-2000 м): Карпаты;

высокие (более 2000 м): Гималаи.

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Интересные факты о горах:

Около 20 процентов поверхности Земли покрыты горами.

В океане есть горы и горные массивы. Многие острова – это фактически вершины гор.

Поднятие выше 8000 м называется "зоной смерти", поскольку не хватает кислорода для поддержания человеческой жизни.

Научное исследование гор называется орологией.

Гора может находиться в разных природных зонах, включая умеренный лес, тайгу, тундру и пастбища. А подробнее об этом узнайте благодаря онлайн уроку за 6 класс по географии на тему "Природные зоны Земли".