Горы учебников, ленинская комната и вазоны: что осталось от школы №3 в Припяти через 40 лет после взрыва ЧАЭС. Эксклюзивные фото

Средняя школа №3 в Припяти сегодня напоминает руины, которые постепенно исчезают под давлением природы и времени. Через 40 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции здание входит в перечень объектов, которые разрушаются быстрее всего – здесь обваливаются перекрытия, а классы превращаются в заросшие джунгли.

Несмотря на аварийное состояние, интерьеры школы до сих пор сохраняют застывший быт советского образования 80-х годов. В кабинетах под слоем пыли лежат разбросанные учебники, на стенах с облупившейся краской подвешены горшки с высохшими десятилетия назад вазонами. В "ленинской комнате" можно рассмотреть уцелевшие стенды, изготовленные из фанеры и бумаги, которые содержат тексты, рисунки и фотографии, посвященные различным идеологическим темам Советского Союза. Корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло эксклюзивно сделал фотографии школы №3 в Припяти.

Как выглядит учебное заведение в Припяти, которое когда-то принимало сотни детей

Школа была современным на то время комплексом: трехэтажное здание с большими панорамными окнами, отдельными зонами для младших и старших классов, а также имела большой спортивный и актовый зал и столовую.

Хотя в Припяти было 5 средних школ, но именно №3 считалась одной из крупнейших по количеству учеников и площади. Она была построена по улучшенному советскому проекту.

Для учеников школы №3 26 апреля 1986 года (суббота) должно было быть обычным учебным днем (в СССР учились 6 дней в неделю). Школьникам раздавали таблетки йода, а учителям приказали плотно закрыть окна, при этом уроки не отменяли. Детей отпустили домой пораньше только тогда, когда уровень радиации начал стремительно расти. Уже на следующий день город стал полностью пустым.

Школа №3 расположена в первом микрорайоне, который принял на себя значительный удар радиоактивной пыли в первые часы после взрыва. Несмотря на это, во время эвакуации 27 апреля 1986 года детям не выдавали противогазы.

