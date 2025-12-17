'Государство не может содержать такое количество учебных заведений': заявление образовательного омбудсмена возмутило украинцев

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что государство не может содержать большое количество учебных заведений, ведь это расход государственных средств. По ее словам, в Украине происходит демографический кризис, ведь много детей и молодежи выехало за границу, из-за чего проходит слияние классов, групп или университетов.

Об этом Лещик рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", Она отметила, что получает много обращений из-за закрытия малокомплектных школ и реорганизации высших учебных заведений.

"У нас происходит демографический кризис, много детей и молодежи выехало за границу. Соответственно уменьшается количество учебных заведений всех уровней и типов, слияние классов, групп и так далее. Понятно, что это отражается на высшем образовании. Мы также получаем много обращений от педагогов и родителей, что закрываются малокомплектные школы, где по 15-30 учеников. То же самое в высшем образовании. Когда ко мне поступают жалобы, я всегда смотрю в Единую государственную электронную базу по вопросам образования сколько там студентов и каких специальностей", – сказала Лещик.

"Но мы должны говорить о том, что у нас на всех уровнях уменьшается количество учебных заведений. Государство не может содержать такое количество учебных заведений, потому что это расход государственных средств", – добавила она.

Образовательный омбудсмен отметила, что важно, чтобы при реорганизации вузов права студентов и педагогических, научно-педагогических работников были соблюдены, а также сохранились бюджетные места студентов.

Относительно приватизации государственных университетов, Лещик отметила, что и в 2025 году и в следующем согласно положениям закона о государственном бюджете есть возможность приватизации зданий и сооружений государственных вузов и научных учреждений, которые реорганизуются или реорганизованы путем слияния.

Украинцев, которые присоединились к обсуждению под заметкой Освіта.ua, возмутило такое заявление образовательного омбудсмена. Они поставили в пример народных депутатов, которых государство почему-то содержит. По мнению пользователей соцсети учебные заведения должны подпадать под сокращение последними. Кроме того, после завершения полномасштабной войны детям с оккупированных территорий нужно будет куда-то возвращаться.

"А 450 депутатов в истощенной войной стране, содержать нормально?"

"Давайте мы сначала решим, целесообразно ли нам иметь такое количество депутатов, судей, прокуроров, административного корпуса всех уровней. Количество населения уменьшилось на миллионы а "обслуга" государственная растет. Как такое может быть в нормальной стране? Школы должны попадать под сокращение последними".

"Сады в селе надо закрыть, а клубы и библиотеки – нет. Хотя туда уже никто не ходит десятилетиями. Как-то так".

"А содержать депутатов, их помощников, советников и т.д. есть средства? Если сокращать учителей, медиков, то нужно и сокращать в % отношении депутатов и чиновников!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 40% украинских школ имеют дефицит учителей.

