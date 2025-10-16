'Говорила детям по очереди ударить Ивана'. В черкасском детсаду возник скандал вокруг воспитательницы: что обнаружила скрытая аудиозапись

Отец одного из воспитанников детского сада №57 "Василек" в Черкассах заявил, что его ребенка били по указанию воспитательницы. В частности, педагог говорила детям по очереди подходить к Ивану и ударить его один раз, объясняя это "сдачей за Сергея", которого парень перед этим якобы оскорбил. После этого было слышно, как воспитательница говорит повышенным тоном с Иваном. Об этом мужчина узнал из диктофона, который положил сыну в карман.

Часть родителей написали жалобу на то, что разговоры их детей подслушивали и якобы давили на воспитательницу. Родители обратились к мэру города Анатолию Бондаренко главе департамента образования и гуманитарной политики, Главному управлению полиции и директору детсада. Об этом информирует издание 18000. Коллективную жалобу подписало 15 человек.

В тексте указано, что отец парня, которого якобы избили по указанию воспитательницы, положил включенный диктофон незаконно, а затем распространил разговоры детей. Также в жалобе отмечается, что семья якобы давит на педагогов и руководство детсада. По мнению родителей, это заставляет воспитателей увольняться из заведения.

"В последнее время складывается очень неприятная ситуация в группе. Одним из родителей – Чорноиваненко – почему-то не нравятся методы и способы воспитания детей. То есть 20 семей устраивает, как воспитывают их детей, а одной не нравится. Мы подчеркиваем, что претензий к воспитанию наших детей со стороны руководства садика и воспитателей группы нет, однако противоправные действия одной из семей приводят к моральному давлению на воспитателей, из-за чего они вынуждены увольняться", – говорится в обращении.

Админстрация или воспитатели детского сада ситуацию не комментируют.

В департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета организовали комиссию, которая проверяет инцидент с буллингом. В полиции же открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 126 УКУ (побои и истязания).

