"Хлопот полон рот": как сказать на украинском

Фразеологизм "хлопот полон рот" используют, когда у человека много дел и забот. Обычно он описывает ситуацию, в которой из-за большого объема работы не остается времени на лишние разговоры.

Дословный перевод этого выражения на украинский язык будет звучать неестественно. Зато украинский язык предлагает несколько образных эквивалентов. Один из самых распространенных вариантов – "клопоту повна голова".

Как перевести выражение на украинский

В русском языке фразеологизм "хлопот полон рот" означает "очень много дел и забот". Он происходит от пословицы "Хлопот полон рот, а перекусить нечего", которая подчеркивает: человек постоянно занят, но у него даже нет времени на отдых или еду.

На украинском языке этот смысл можно передать выражениями:

клопоту повна голова,

за клопотом нема коли й дихнути,

нема коли й угору глянути,

діла, діла, аж голова біла.

Все они указывают на большое количество дел и постоянную занятость.

Слово "клопіт" в украинском языке означает заботу, проблему или дело, требующее внимания. Поэтому в предложении уместно сказать: "У нього клопоту повна голова" или "За цим клопотом їй ніколи й угору глянути".

В других контекстах русское слово "хлопоты" также можно перевести как "клопіт" или "турботи". Например, выражение "доставлять хлопот" на украинском будет звучать как "завдавати клопоту", а "будет вам еще с этим хлопот" – "матимете ще з цим клопоту".

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