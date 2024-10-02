Хрустящие вергуны, которые точно понравятся детям: идея перекуса от Лизы Глинской

Хрустящие жареные вергуны из теста – это десерт, который обожают все дети. Изделия очень хрустящие и сладкие, отлично подходят для быстрого перекуса. А для того, чтобы их приготовить, нужно знать несколько простых секретов.

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Идея приготовления хрустящих сладких вергунов для детей опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya sweetschool) в Instagram. Очень важно хорошо вымешать тесто, чтобы оно было эластичное и из него можно было сформировать изделие.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 25 г (1 ст. л. с горкой)

соль – 2 г

ванильный сахар

водка – 30 мл.

мука – 280 г (9 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)

Дополнительные ингредиенты:

масло для жарки

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Смешать в миске все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар (по желанию).

2. Добавить в сухие ингредиенты яйца, водку и замешать тесто.

3. Сначала можно использовать ложку, а затем уже замешать руками. Примешивать на столе. Замешивайте тесто примерно 5 минут.

4. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут, оно должно стать немного мягче.

5. Снять пищевую пленку, разделить тесто на две части, подпилить стол мукой и раскатать примерно на 2-3 мм.

6. Нарезать на полоски и сформировать вергуны.

7. Поставить сковороду на плиту, налить масло, разогреть его и обжарить сформированные вергуны с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

8. Выложить вергуны на бумажное полотенце.

9. Обсыпать вергуны с обеих сторон сахарной пудрой.

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