Хрустящие вергуны, которые точно понравятся детям: идея перекуса от Лизы Глинской
Хрустящие жареные вергуны из теста – это десерт, который обожают все дети. Изделия очень хрустящие и сладкие, отлично подходят для быстрого перекуса. А для того, чтобы их приготовить, нужно знать несколько простых секретов.
Идея приготовления хрустящих сладких вергунов для детей опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya sweetschool) в Instagram. Очень важно хорошо вымешать тесто, чтобы оно было эластичное и из него можно было сформировать изделие.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 25 г (1 ст. л. с горкой)
- соль – 2 г
- ванильный сахар
- водка – 30 мл.
- мука – 280 г (9 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой)
Дополнительные ингредиенты:
- масло для жарки
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Смешать в миске все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и ванильный сахар (по желанию).
2. Добавить в сухие ингредиенты яйца, водку и замешать тесто.
3. Сначала можно использовать ложку, а затем уже замешать руками. Примешивать на столе. Замешивайте тесто примерно 5 минут.
4. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут, оно должно стать немного мягче.
5. Снять пищевую пленку, разделить тесто на две части, подпилить стол мукой и раскатать примерно на 2-3 мм.
6. Нарезать на полоски и сформировать вергуны.
7. Поставить сковороду на плиту, налить масло, разогреть его и обжарить сформированные вергуны с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
8. Выложить вергуны на бумажное полотенце.
9. Обсыпать вергуны с обеих сторон сахарной пудрой.
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