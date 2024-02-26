Идут в школу по 10 км пешком, а если опаздывают – их не пускают: с какими проблемами сталкиваются ученики в Южной Африке

Школьники Южной Африки сталкиваются со многими проблемами, чтобы попасть на уроки. В частности, многие из них проходят ежедневно около 10 километров по дороге, покрытой пылью, где на них могут напасть воры. Школьных автобусов здесь всех не хватает или нет вообще. В случае, если ученики опаздывают – их не пускают в класс.

Кроме того, в некоторых местностях детям приходится переходить бурные реки, что также представляет для них опасность. Не мало учеников тратят на дорогу больше двух часов. О трудностях неравного доступа к образованию и проблемах со школьными автобусами в Южной Африке рассказало Associated Press.

Родители делятся, что иногда вынуждены отдавать своих детей в интернат, чтобы они жили ближе к школам. Однако это стоит дорого, и они остаются без помощи дома.

Один из школьников, из-за того, что жил вдали от учебного заведения, часто опаздывал и учителя перестали его пускать на уроки в таких случаях. Так что парню пришлось переехать к своим родственникам, чтобы быть ближе к школе.

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Обеспечить школьным транспортом необходимо более 200 тысяч учеников, проживающих дальше 3 километров от учебного заведения. В некоторых школах есть автобусы, однако руководители рассказывают, что все дети не могут вместиться в них, поэтому они вынуждены ходить пешком.

По словам психолога Мелинды дю Туа, дети, живущие подальше от городов, не могут быть полноценно обеспечены базовыми потребностями в обучении. Доступ к образованию зависит от того, где проживает и какой статус имеет семья. Это становится одной из причин, почему у школьников регулярно плохая успеваемость.

В некоторых регионах жители вынуждены выбирать между покупкой еды или оплатой за общественный транспорт. Иногда дети идут в школу не позавтракав. Однако больше всего вызывает переживания у родителей именно дорога, которую нужно преодолеть школьникам, чтобы попасть на уроки.

Так, одна из бабушек 14-летней девочки рассказывает, что очень волнуется за внучку, когда она идет на учебу, ведь по дороге утром на детей могут напасть и ограбить наркоманы.

Директор одного из учебных заведений рассказал о своей долгой борьбе за увеличение количества школьных автобусов. В частности, из-за случая, когда ученицы, которые не смогли уместиться в транспорт, пошли пешком и по дороге были изнасилованы местными бандитами.

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