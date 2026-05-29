'ИИ-картинки на НМТ? Серьезно?' Сеть удивило задание с троянским конем в тесте по истории Украины

События российско-украинской войны, которая продолжается прямо сейчас, успели войти в задания НМТ по истории Украины. И пример такого задания продемонстрировала репетитор по истории по имени Даша, однако не всем комментаторам оно понравилось.

Педагог опубликовала в своем TikTok ролик, в котором продемонстрировала задание теста, в котором нужно было по карикатуре назвать год, когда произошло событие. На рисунке, который она продемонстрировала, был изображен троянский конь – символ скрытой опасности. Однако вместо головы у него изобразили кабину грузовика, а вокруг – рой дронов. Очевидно рисунок отсылает нас к 1 июня 2025 года, когда состоялась операция "Паутина" по обезвреживанию российских боевых самолетов.

Главной претензией стало то, что изображение для задания якобы сгенерировал искусственный интеллект. Вместо этого они предложили шарж художника, музыканта и военнослужащего Юрия Журавля. Кстати, среди замечаний прозвучало и то, что из-за ИИ дети не знакомятся с творчеством современных украинских художников.

Упрекали также авторов УМТ и за тот факт, что они включили в перечень задач событие, которое состоялось лишь год назад. "На НМТ должны быть события 10-8 лет назад, не меньше", – возмутилась одна из авторов. Хотя операцию "Паутина" сразу называли исторической и беспрецедентной.

Впрочем, комментаторы выступили и в защиту картинки. По их мнению, главное, чтобы задача была сформулирована четко. К тому же создание таких карикатур почти ничего не стоит и позволяет сэкономить на подготовке.

В конце концов, автор ролика объяснила, что приведенное ею задание было лишь тренировочным. В Министерстве образования предупредили, что тема современной войны войдет в перечень задач и она хотела дать своим ученикам потренироваться на примерах.

