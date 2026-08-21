"Им это по барабану!" Кто должен выбирать канцтовары для школы – дети или родители: в сети разгорелась дискуссия

Украинцы устроили дискуссию в преддверии нового учебного года. Так, одна из мам, Юлия Викулина, рассказала, что покупала с ребенком канцелярские товары в школу и обратила внимание на то, что большинство родителей выбирают товары без ребенка.

В посте в Threads она подчеркнула, что родители школьников быстро покупают канцелярские принадлежности по списку. Она обратилась к пользователям сети с вопросом, стоит ли в таких случаях учить детей делать выбор или все-таки подобными вещами должны заниматься взрослые.

"Покупали с ребенком канцелярские товары в школу, и я обратила внимание, что большинство родителей покупают всё без ребенка. Просто по списку необходимого быстро и самостоятельно делают покупки. Вопрос: стоит ли давать ребенку возможность учиться делать выбор или нет?" — написала Викулина.

В комментариях большинство родителей отмечали, что современным детям всё равно, какие у них будут тетради и другие канцелярские принадлежности. Кроме того, значительное количество школьников чаще всего говорят, что у них осталось всё с прошлого года, поэтому для нового им нужны только новые ручки. В то время как родители стараются каждый год менять рюкзаки или пеналы своим сыновьям и дочерям.

"Моему сыну плевать на марку карандашей, цвета тетрадей и модный рюкзак. Не вижу смысла придавать значение таким неважным вещам".

"Мой малой никогда не покупает со мной такие вещи, потому что ему просто все равно, какими будут эти тетради и ручки".

"Взяла своего ребенка выбирать все это, она сказала, что ей все равно, что я могу выбирать рисунки на тетрадях, какие хочу".

В то же время кто-то рассказал, что дает ребенку задание проверить канцелярские принадлежности, составить список и самостоятельно купить все необходимое.

"Николай идет в третий класс. Ему поручили проверить свои канцелярские принадлежности, составить список, подсчитать расходы и купить все самостоятельно".

"С 7 класса это уже ответственность сына. Он составляет список, я даю ему деньги, он сам все выбирает и покупает. Дочь пока учится во 2-м классе, но выбирает она то, что ей нравится; я могу скорректировать выбор по цене и объяснить разницу между производителями, но выбирает она сама, ведь ей этим пользоваться".

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