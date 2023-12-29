Имеет ли право родительский комитет собирать деньги с родителей и что говорит Уголовный кодекс Украины

Родительский комитет не выполняет функции органа управления школой и может только предложить собрать средства на определенные нужды учебного заведения. Исключительно родители могут решать – сдавать или не сдавать деньги с какой-либо целью представителям объединения.

Об этом рассказал научный сотрудник Аналитического центра "ОсвітАналітика" Киевского университета имени Бориса Гринченко Владимир Божинский Новой украинской школе. Он подчеркнул, что ответственность за все полученные деньги лежит на голове или на ком-то из членов родительского комитета, использование которых по своему усмотрению предусматривает наказание по 190 статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины.

"Родительский комитет" – это не орган управления учебным заведением и не благотворительный фонд, поэтому отношения с ним (как и между собой) родителей учеников класса или школы не выходят за общие рамки гражданского, административного или уголовного законодательства – все зависит от добровольного волеизъявления сторон, от поступков и возможной дальнейшей квалификации правоохранительными органами или судом", – отмечает Божинский.

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Он объясняет, что для того чтобы создать настоящий родительский комитет, нужно пройти определенную формализацию. В частности, должно быть понимание, что все решения принимаются родителями добровольно. По его словам, цель такого объединения состоит в защите прав и интересов учеников и выполняется по желанию взрослых, дети которых учатся в школе.

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