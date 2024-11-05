Имеет ли право учитель выгнать ученика с урока: разъяснение юристов

Учителя не имеют права нарушать права учеников на получение образования. Поэтому, по словам юристов, педагоги не могут выгонять школьников с уроков.

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На этом отмечают юристы на странице Facebook "Родители SOS". Они уверяют, что следует сразу сообщить о случае руководства учебного заведения.

"Право на образование включает право получать образование на протяжении всей жизни, право на доступность образования, право на бесплатное образование в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины", – говорят специалисты.

В то же время, статья "Запрет дискриминации в сфере общего среднего образования" отмечает, что школьники не должны подвергаться никаким формам дискриминации, в частности иметь какие-либо ограничения в образовательном процессе. Поэтому какие-либо ограничения по участию ученика в обучении недопустимы.

После того, как директор школы получил уведомление о случае, должно быть инициировано рассмотрение вопроса о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности.

Если ученика не пустили на урок, родители могут обратиться с жалобой к директору или в органы управления образованием, которым подчиняется школа, отмечают специалисты. В случае подтверждения нарушения права на образование на виновных лиц учреждения могут быть наложены дисциплинарные взыскания – от выговора до увольнения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, вправе ли учитель забрать у ученика телефон и в каких случаях родителям не стоит писать заявление на педагога.

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