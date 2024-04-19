''Иногда мы ошибаемся, это не конец, не злись на себя''. Видео, как папа успокаивает дочь-подростка, растрогало сеть

Украинец Виталий Голоунин, который делится жемчужинами о родительстве, опубликовал видео, в котором папа успокаивает дочь-подростка, когда она плакала. Мужчина говорил девочке, что иногда люди ошибаются, поэтому не стоит из-за этого злиться на себя. Кроме того, он объяснял, что ошибки – это хороший урок, чтобы чему-то научиться с него.

По его мнению Голоунина, разговор с ребенком, когда он испытывает разные эмоции, в частности разочарование, очень важен. Как он отмечает в сообщении в Instagram, девочка сделала решение, которое лишило ее определенной привилегии, и это далось ей очень тяжело. Однако отец ребенка сумел объяснить, что это лишь неудачный момент, с которым его дочка отлично справляется.

"Ты не плохой человек. Ты не сделала ничего плохого. Ты сделала то, что считала правильным в тот момент. Иногда мы ошибаемся, это нормально. Это часть человеческого бытия, ладно? Не кори себя за это. Когда ты делаешь плохие решения, знаешь , что происходит? Тогда мы получаем прекрасную возможность поучиться на них. из-за этого. Но не злись на себя из-за этого. Ты не заслуживаешь этого. Я знаю, что ты сердишься на себя. Это хороший урок, чтобы научиться чему-нибудь из него. Это трудно, расти усваивая эти непростые уроки. И ты отлично справляешься. Это не конец, это просто неудачный момент", – объяснял мужчина девочке.

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Пользователи соцсети умилились от такой реакции отца. Они подчеркивали, что такими должны быть взрослые, у которых есть дети.

"Как бы мне хотелось, чтобы мои родители именно так со мной разговаривали. Но их уже нет, и я сама давно мама и даже бабушка. И я ответственна за то, чтобы лечить и менять свое прошлое. И просто стараюсь быть лучше" .

"Как мудро и легко отец разговаривает с дочерью. Это заслуживает похвалы и взять себе в пример на будущее, впереди много разных событий, на которые нужно так же мудро и искренне делиться со своими детьми".

"Нам в детстве объясняли в другой форме. Ато и вообще у родителей не было времени, чтобы что-то объяснять. Но есть "Я" и мое маленькое будущее, и решать только нам родителям, как и в какой форме воспитывать детей. Спасибо вам за интересный сюжет/диалог. Это поучительно".

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