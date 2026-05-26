'Интеллект ребенка рубят на 32 кусочка!' Ликарчук резко прошелся по бюрократии в украинской школе, которая добивает учителя

Замість реального навчання виснажені війною та блекаутами вчителі змушені заповнювати гігантські таблиці на 32 параметри для кожного учня. Екс-керівник УЦОЯО Ігор Лікарчук жорстко розкритикував це нововведення, назвавши його "агресивним бюрократичним карго-культом", який знищує залишки здорового глузду в школі та провокує масове звільнення педагогів.

І це - не приємна втома від виконаної роботи, а колективний психоз, спровокований черговим шедевром чиновницької думки - оцінюванням за "групами результатів". Коли жива, виснажена війною та блекаутами, вчителька сідає перед монітором і бачить таблицю на 32 параметри, які вона має заповнити для кожного (!) учня, у неї залишається лише дві емоції: тихе відчайдушне безсилля і глуха, праведна лють.

Люди, які це придумали і зобов’язали виконувати, вочевидь, вважають себе архітекторами "освітнього прориву".

Насправді вони - звичайні ліквідатори залишків здорового глузду в школі.