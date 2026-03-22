Искусство воспитания подростков: 6 вещей, которые делают умные родители, чтобы не стать врагом

Дети растут и становятся все более независимыми от взрослых. Часто бывает так, что из-за этого в семье возникают конфликты.

Однако родителям стоит подготовиться к подростковому периоду, чтобы не разрушить доверие и отношения с ребенком полностью. Сайт YourTango предлагает 6 ключевых навыков, которые помогут поддержать открытость коммуникации и доверие.

6 вещей, которые умные родители делают, чтобы не стать врагом подростку

Установление достаточно высоких ожиданий

Устанавливая высокие стандарты, вы показываете им, что уверены в них и поддерживаете их. Это не только повышает их уверенность в себе, но и поощряет их устанавливать высокие стандарты для себя и в целом привыкать к большим достижениям.

Присутствие четких правил и последствий несоблюдения

Детям нужна ясность, и подростки особенно склонны интерпретировать неоднозначные термины в свою пользу, когда им предоставляется такая возможность. Помните, что они очень сообразительны и демонстрируют свою независимость, поэтому важно четко и подробно описать правила игры. Также важно заранее предупредить о последствиях, которые ждут их за нарушение этих правил. В общем, наказания должны быть разумными и непосредственно связанными с нарушением.

Постоянная готовность к диалогу и объяснение, почему именно так, а не иначе

Детям важно понимать причины ваших правил в любом возрасте. Но когда они взрослеют, то хотят не только знать, но и имеют потребность понимать, что именно стоит за правилами, которые вы ожидаете от них соблюдать. Предложение объяснений и обоснования ваших правил – это идеальная возможность направить и научить их развивать в себе сильный моральный компас, поэтому старайтесь быть терпеливыми, когда ваши дети ставят под сомнение и оспаривают вас и ваши правила.

Родители остаются родителями, а не друзьями

Возникает соблазн быть другом ребенку, когда он достигает этого этапа жизни, но ему не нужен еще один друг. Ему нужны авторитетные родители, с которыми можно быть достаточно близкими, но знать, что от них ребенок сможет получить поддержку, объяснения, помощь и четкость действий.

Родители гибкие в своих решениях и дают детям свободу

Смысл воспитания человека заключается в том, чтобы помочь ему стать независимым взрослым. Единственный способ сделать это – дать им пространство, а это значит отпустить их и со временем предоставить своим детям больше автономии и выбора.

Всегда показывают собственный пример

Подростковый возраст – это время, когда родители меньше контролируют своих детей, но все еще имеют высокий уровень влияния. Все, что вы говорите и делаете сейчас, внимательно контролируется и анализируется вашими детьми. Это требует от вас установить для себя высокие стандарты и придерживаться их.

