Исправьте уравнение всего одной спичкой: головоломка

Логическая задача предлагает найти быстрое решение для исправления ошибки в цифровом выражении. Эта головоломка проверяет вашу внимательность и способность к нестандартному мышлению через манипуляции с цифрами. Для того чтобы узнать правильный алгоритм преобразования ложного равенства в правильное, смотрите изображение ниже.

В начальном варианте мы видим выражение 19 + 6 = 21, которое является математически неверным. Чтобы исправить ситуацию, необходимо осуществить только одно действие. Какое именно? Найдите решение.

Ответ на головоломку

Шаг 1: В числе 19 забираем одну вертикальную спичку слева сверху в цифре "9", что автоматически превращает ее в 3. Таким образом, первое число становится 13.

Шаг 2: Эту же спичку добавляем к цифре 6, заполняя пустое пространство справа сверху. Благодаря этому шестерка превращается в 8.

После простой манипуляции уравнение приобретает вид 13 + 8 = 21, что является абсолютно правильным результатом.

Такие упражнения являются отличным тренажером для мозга, поскольку учат видеть новые формы в привычных объектах. Поэтому OBOZ.UA предлагает еще одну похожую головоломку, чтобы продолжить испытания своим математическим способностям.

