Исследование показало, почему маленьким детям полезно играть в настольные игры: успех в школе гарантирован

Игра в линейные числовые настольные игры, в которых игроки перемещают фигуры по прямой пронумерованной траектории, может значительно улучшить математические навыки маленьких детей. Об этом стало известно в результате исследования, проведенного учеными при Университете Огайо (США).

Ученые изучали числовые настольные игры и ранние математические навыки у детей от дошкольного возраста до второго класса. Как пишет сайт phys.org, по словам экспертов, всего несколько коротких 10-минутных игровых сессий могут иметь длительные преимущества у детей в будущем.

"Мы выбрали эту тему, потому что ранние математические навыки являются мощным показателем дальнейшего успеха детей в школе, а числовые настольные игры просты в использовании и доступны по цене", – сказала Джина Нельсон, доцент Центра преподавания и обучения в Колледже образования Университета Огайо.

В исследовании ученые подтвердили, что даже короткие игровые сессии с линейными числовыми настольными играми могут существенно улучшить базовые ранние математические навыки, такие как счет, распознавание чисел и понимание количества: было обнаружено 76% вероятность того, что игра в эти игры улучшает способность понимать и использовать числа.

