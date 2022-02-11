ІТ даже для первоклашек. Как в Украине изменится преподавание информатики в школах и когда

В Украине изменят преподавание информатики в школах. Обновленные уроки должны помочь детям после выпуска легко обнаружить себя в ІТ-сфере.

Пиотный проект по обновлению информатики сначала опробуют в 50 школах, а уже потом масштабируют на всю страну. Проект обновления содержания, образовательных ресурсов и подходов к обучению информатике в школах презентовали совместно Министерство образования и науки, Министерство цифровой трансформации и EU4DigitalUA в четверг, 10 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте МОН.

"Один из наших ключевых проектов в рамках реформы ИТ-образования – обновления школьного курса по информатике", – отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации.

Видео дня

Он отметил, что в школах устаревшее программное обеспечение, не хватает учителей с ИТ-образованием, а бывает, предмет преподают вообще учителя других предметов.

Для обновления информатики в школах планируют:

создать новый контент для школьного предмета "Информатика" во всех классах – с 1 по 11-й;

выработать новый подход к методике преподавания информатики;

дать возможность школьникам и учителям выбирать траектории обучения;

создать репозиторий цифровых образовательных ресурсов;

привлечь украинских и европейских ІТ-экспертов;

привлечь представителей ІТ-кластеров и ІТ-ассоциаций Украины, чтобы они предоставили экспертизу для внедрения цифровых технологий в преподавание, обучение и оценку учащихся.

"Уверен, что обновленные уроки по информатике станут тем первым базисом, который поможет детям затем легко обнаружить себя в ІТ-специальностях", – подчеркнул Федоров.

Он также обратил внимание на то, что в ІТ-сфере не хватает очень много специалистов – есть компании, у которых одновременно открыты 2-3 тысячи вакансий.

"Реформа "Новая украинская школа", которую реализует МОН, ставит целью развитие каждого конкретного ребенка. Обеспечить реализацию этой цели без сложившихся современных цифровых компетентностей невозможно", – отметил в свою очередь Олег Ересько, генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН.

Пилотирование проекта по обновлению информатики в школах стартует уже со следующего учебного года – 1 сентября 2022 года. Опробуют ее сначала в 50 школах. В каких именно, на презентации проекта не уточнили.

А с 1 сентября 2023 обновленное содержание предмета "Информатика" должны масштабировать на всю страну.

В МОН также отметили, что проект является частью крупной реформы IT-образования Украины. Его инициировало Минцифры, а реализует проект EU4DigitalUA совместно с МОН.

"Я верю, что молодые украинцы могут стать настоящими цифровыми true digital natives, которые обладают способностью и креативностью быть лидерами глобальных цифровых трансформаций", – отметил Реми Дюфло, заместитель председателя Представительства Европейского Союза в Украине.

Проект EU4DigitalUA финансирует Евросоюз, реализует Академия электронного управления (eGA, Эстония) и Международный и иберо-американский фонд государственного управления и политики (FIIAPP FSP, Испания) в тесном сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :