ІТ даже для первоклашек. Как в Украине изменится преподавание информатики в школах и когда
В Украине изменят преподавание информатики в школах. Обновленные уроки должны помочь детям после выпуска легко обнаружить себя в ІТ-сфере.
Пиотный проект по обновлению информатики сначала опробуют в 50 школах, а уже потом масштабируют на всю страну. Проект обновления содержания, образовательных ресурсов и подходов к обучению информатике в школах презентовали совместно Министерство образования и науки, Министерство цифровой трансформации и EU4DigitalUA в четверг, 10 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте МОН.Что должно измениться
"Один из наших ключевых проектов в рамках реформы ИТ-образования – обновления школьного курса по информатике", – отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации.
Он отметил, что в школах устаревшее программное обеспечение, не хватает учителей с ИТ-образованием, а бывает, предмет преподают вообще учителя других предметов.
Для обновления информатики в школах планируют:
создать новый контент для школьного предмета "Информатика" во всех классах – с 1 по 11-й;
выработать новый подход к методике преподавания информатики;
дать возможность школьникам и учителям выбирать траектории обучения;
создать репозиторий цифровых образовательных ресурсов;
привлечь украинских и европейских ІТ-экспертов;
привлечь представителей ІТ-кластеров и ІТ-ассоциаций Украины, чтобы они предоставили экспертизу для внедрения цифровых технологий в преподавание, обучение и оценку учащихся.
"Уверен, что обновленные уроки по информатике станут тем первым базисом, который поможет детям затем легко обнаружить себя в ІТ-специальностях", – подчеркнул Федоров.
Он также обратил внимание на то, что в ІТ-сфере не хватает очень много специалистов – есть компании, у которых одновременно открыты 2-3 тысячи вакансий.
"Реформа "Новая украинская школа", которую реализует МОН, ставит целью развитие каждого конкретного ребенка. Обеспечить реализацию этой цели без сложившихся современных цифровых компетентностей невозможно", – отметил в свою очередь Олег Ересько, генеральный директор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН.Где и когда информатику начнут преподавать по-новому
Пилотирование проекта по обновлению информатики в школах стартует уже со следующего учебного года – 1 сентября 2022 года. Опробуют ее сначала в 50 школах. В каких именно, на презентации проекта не уточнили.
А с 1 сентября 2023 обновленное содержание предмета "Информатика" должны масштабировать на всю страну.
В МОН также отметили, что проект является частью крупной реформы IT-образования Украины. Его инициировало Минцифры, а реализует проект EU4DigitalUA совместно с МОН.
"Я верю, что молодые украинцы могут стать настоящими цифровыми true digital natives, которые обладают способностью и креативностью быть лидерами глобальных цифровых трансформаций", – отметил Реми Дюфло, заместитель председателя Представительства Европейского Союза в Украине.
Проект EU4DigitalUA финансирует Евросоюз, реализует Академия электронного управления (eGA, Эстония) и Международный и иберо-американский фонд государственного управления и политики (FIIAPP FSP, Испания) в тесном сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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