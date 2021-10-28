В Ивано-Франковске только одна школа готова работать офлайн в "красной" зоне: не хватает вакцинированных учителей
В Ивано-Франковске, который с 30 октября окажется в "красной" зоне, только в одной школе вакцинировались 100% сотрудников. Это значит, что все остальные с понедельника будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.
В то же время детсады и младшая школа будут работать в обычном режиме независимо от уровня вакцинации. Об этом заявила заместитель городского головы Ивано-Франковска Виктория Дротянко, – сообщает местное издание Версии.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во время заседания 28 октября включила Ивано-Франковскую область в список регионов, которые с субботы, 30 октября, переходят в "красную" зону.
Для школ это означает, что работать в обычном режиме могут только те, где вакцинированы 100% сотрудников. И в Ивано-Франковске такое заведение – только одно. В частной школе-саде "Первая ласточка", где завершили вакцинацию обеими дозами 15 октября.
В Ивано-Франковске каникулы переносили на неделю, с 18 октября, как рекомендовал МОН. А фактически школьники отдыхали еще с Дня защитников и защитниц 14 октября, поскольку выходные переносили. Однако каникулы не продлевали, на дистанционку детей тоже не переводили (если было 80% вакцинированных сотрудников) – с 25 октября школьники вернулись на обучение.
Однако с понедельника, 1 ноября, все школы, кроме "Первой ласточки", должны будут перейти на онлайн-формат обучения. Конечно, если больше ни одно заведение не успеет за четыре дня довести уровень вакцинации сотрудников до 100%.
"Обучение учащихся 5-11 классов возможно в тех учебных заведениях, где на 100% вакцинированы работники", – заявила заместитель мэра Ивано-Франковска Виктория Дротянко.
А вот младшая школа и детские сады продолжат работать в обычном режиме независимо от того, сколько сотрудников их коллективов сделали прививки.
Ранее сообщалось, что 100% вакцинированных работников есть также в Вовчинецкой гимназии – за лидерство по количеству привитых школа даже получила миллион гривен на развитие инфраструктуры. Однако, как пояснила Виктория Дроятнко, недавно на работу там взяли невакцинированного человека, поэтому количество привитых снизилось до 98%.
Ранее сообщал OBOZREVATEL :
Количество привитых от коронавируса сотрудников школ в Украине по состоянию на 25 октября уже достигло уровня 88,2%. Оставалась только одна область, где охват вакцинацией педагогов составил менее 80% – Ровенская.
В Золочеве Львовской области директора школы судили из-за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививку от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении. Директор свою вину признала. Со своей стороны суд освободил ее от ответственности.
Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна – среди них есть и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья.
Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов есть время до 8 ноября, чтобы все-таки привиться.