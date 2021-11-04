Из-за карантина: для ВНО-2022 откроют больше пунктов тестирования
В этом году в Украине будет больше пунктов проведения ВНО. Это связано с распространением COVID-19.
Еще в штате пунктов тестирования обязательно должен быть медицинский работник. Это предусматривает изменения в порядке привлечения специалистов к проведению ВНО в 2022 году, принятых Кабинетом министров.
Накануне, 3 ноября, правительство внесло изменения в "Порядок привлечения педагогических, научных, научно-педагогических работников и других специалистов к проведению внешнего независимого оценивания".
Главное изменение – в пунктах тестирования может быть больше инструкторов, которые работают в той же школе, где проводят ВНО. В прошлом году нижний предел был 50%, теперь – 75%.
В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) проекту НУШ сообщили, что из-за карантина для проведения ЗНО-2022 планируют увеличить количество пунктов тестирования. Потому нужно будет привлекать больше инструкторов, а с ограничением в 50% сделать это будет сложнее.
Как пояснила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко, большее количество пунктов проведения ВНО позволит сократить время, которое ученики проведут в пути.
"Например, для того, чтобы сдать тест по физике, некоторые школьники из Херсона были вынуждены ехать в областной центр маршруткой больше трех часов", – отметила Татьяна Вакуленко.
Однако насколько именно расширят сеть пунктов составления ВНО, пока неизвестно.
Также в штате каждого пункта тестирования в этом году обязательно должен быть медицинский работник.
Как писал ранее OBOZREVATEL:
Министр образования и науки Сергей Шкарлет утвердил график ВНО-2022. В приказе указаны даты, когда выпускники должны зарегистрироваться на тестирование и получить пропуск-приглашение.
Пробное ЗНО в 2022 году должно состояться в марте в течение двух дней, регистрация на него продлится 5-22 января 2022 года. Стоимость пробного тестирования региональные центры оценки качества образования должны сообщить до 20 декабря 2021 года.
В условиях карантина пробное ЗНО в 2022 году будет происходить с соблюдением противоэпидемических мер. Дети должны взять с собой дезинфектор для рук и быть в масках. Кроме того, во время тестирования все должны соблюдать социальную дистанцию.
Министерство образования и науки решило изменить условия приема в высшие учебные заведения в 2022 году. Прежде всего, новации затронут документы для подачи – в бумажном виде, их должно стать меньше. Кроме того, имеют с бильшиты набор на контракт бакалавров по дневной форме обучения и применить технологии ВНО для поступления в магистратуру по нескольким специальностям.