Из-за карантина: для ВНО-2022 откроют больше пунктов тестирования

В этом году в Украине будет больше пунктов проведения ВНО. Это связано с распространением COVID-19.

Еще в штате пунктов тестирования обязательно должен быть медицинский работник. Это предусматривает изменения в порядке привлечения специалистов к проведению ВНО в 2022 году, принятых Кабинетом министров.

Накануне, 3 ноября, правительство внесло изменения в "Порядок привлечения педагогических, научных, научно-педагогических работников и других специалистов к проведению внешнего независимого оценивания".

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Главное изменение – в пунктах тестирования может быть больше инструкторов, которые работают в той же школе, где проводят ВНО. В прошлом году нижний предел был 50%, теперь – 75%.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) проекту НУШ сообщили, что из-за карантина для проведения ЗНО-2022 планируют увеличить количество пунктов тестирования. Потому нужно будет привлекать больше инструкторов, а с ограничением в 50% сделать это будет сложнее.

Как пояснила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко, большее количество пунктов проведения ВНО позволит сократить время, которое ученики проведут в пути.

"Например, для того, чтобы сдать тест по физике, некоторые школьники из Херсона были вынуждены ехать в областной центр маршруткой больше трех часов", – отметила Татьяна Вакуленко.

Однако насколько именно расширят сеть пунктов составления ВНО, пока неизвестно.

Также в штате каждого пункта тестирования в этом году обязательно должен быть медицинский работник.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет утвердил график ВНО-2022 . В приказе указаны даты, когда выпускники должны зарегистрироваться на тестирование и получить пропуск-приглашение.

Пробное ЗНО в 2022 году должно состояться в марте в течение двух дней, регистрация на него продлится 5-22 января 2022 года. Стоимость пробного тестирования региональные центры оценки качества образования должны сообщить до 20 декабря 2021 года.