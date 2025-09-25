Избегайте этих трех фраз: они вредят уверенности детей

Большинство родителей желают своим детям всего наилучшего – пытаются их научить, мотивировать, воспитать. Однако, в моменты стресса, усталости, разочарования, иногда используются слова и фразы, которые могут не только не помочь, а даже навредить.

Поэтому, важно всегда контролировать то, что вы говорите своему ребенку, особенно, когда вы в подавленном настроении, лучше выйти на несколько минут из комнаты, чтобы успокоиться, чем сожалеть о сказанном. Сайт The Time of India назвал три наиболее распространенные фразы, которые родители часто используют, но их лучше избегать.

"Почему ты не можешь быть больше похожим на своего брата/сестру/друга?"

Сравнение может казаться мотивацией, но обычно оно имеет обратный эффект. Исследования показывают, что сравнение детей с другими порождает обиду, соперничество и чувство неполноценности. Когда родители сравнивают, дети интерпретируют это как "Я недостаточно хорош", что подрывает самооценку. Подчеркните индивидуальные сильные стороны. Скажите: "Мне нравится, насколько ты креативен в своих рисунках. Попробуй развиваться в этом направлении".

"Ты слишком чувствителен/Перестань плакать"

Родители могут использовать это, чтобы успокоить ситуацию, но это посылает пренебрежительный сигнал. Недооценка чувств ребенка может привести к трудностям в эмоциональной регуляции и снижению уверенности в себе в выражении потребностей. Когда детям говорят, что они "слишком чувствительны", они усваивают идею, что их эмоции неправильные, слабые или позорные. Это препятствует здоровому эмоциональному развитию и доверию к себе. Признавайте эмоции с эмпатией. Попробуйте: "Я вижу, что это тебя очень расстраивает. Давай поговорим об этом?".

"Ты никогда не добьешься успеха, если будешь продолжать так делать"

Часто это говорят как предупреждение, но это внушает страх больше, чем мотивирует. Вместо того чтобы чувствовать себя способным на улучшение, дети слышат: "Я обречен на провал". Это убеждение может препятствовать усилиям и экспериментам — двум ключам к развитию устойчивости и уверенности. Сосредоточьтесь на росте. Скажите: "Если ты будешь практиковаться по-другому, ты станешь лучше в этом".

И помните, слова имеют силу, особенно когда их произносят родители.

