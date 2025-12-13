Как будет на украинском "вьюга": есть много хороших вариантов
Представьте себе холодный зимний день: вы сидите в тепле, а за окном резкий ветер носит в воздухе снежинки, обильно сыплющиеся с неба. Как бы вы назвали такую погоду на украинском языке?
Те из нас, кто большую часть жизни разговаривал на русском, могут вспомнить слово "вьюга". Но его в украинских словарях нет, а значит употребление этого существительного станет проявлением суржика. OBOZ.UA разбирался, чем это слово можно заменить, если вы перешли на украинский и хотите владеть им в совершенстве.
Если раскрыть толковый словарь, то сильный ветер со снегом на украинском языке правильно называть существительным "хуртовина". В принципе, для начала этим словом можно и ограничиться.
Но украинский язык чрезвычайно богат на синонимические ряды. Так для снежной и ветреной зимней непогоды он имеет целую россыпь колоритных названий. Вот что предлагают словари:
- хурделиця;
- віхола;
- заметіль;
- завірюха;
- хуга;
- сніговиця;
- буран;
- пурга;
- метелиця;
- сніговій;
- сніговійниця;
- хвища.
Как видим, в нашем языке существует более десятка слов, которыми можно назвать зимнюю непогоду. Выберите свой любимый вариант, а еще лучше употребляйте их по очереди – так ваша речь станет особенно выразительной и богатой.
Если же вам нужно употребить точный глагол, который описывает такую погоду, то и здесь есть весьма яркий вариант. И это слово "хурделити". Так выходишь зимой из дома, а там "добряче хурделить". И все – достаточно одного слова, чтобы очень точно описать погоду.
