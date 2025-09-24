Как будет по-русски 'бегущий': правильный перевод

Больше всего ошибок в украинском языке возникает с употреблением активных причастий прошедшего времени. Это слова, имеющие окончания -ачий, -ячий, -учий, -ючий. Известные языковеды, в частности Борис Антоненко-Давидович, Юрий Шевелев, Александр Пономарив, Святослав Караванский, отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку.

То есть, "бегущий" нельзя перевести как "біжучий". OBOZ.UA рассказывает о правильном соответствии.

В обычном бытовом значении ("тот, кто бежит") на украинском правильно так и говорить говорить "той (та), що біжить": "Тот, кто бежит впереди, первый доберется до финиша".

В терминологическом значении "бегущий" переводится как "рухомий" Классический пример – "бегущая строка" = "рухомий рядок".

Самые распространенные способы замены несвойственных украинскому языку активных причастий – это употребление прилагательных, существительных или нормативных причастий. Вместо калькированных форм на -учий/-ючий/-ачий/-ячий используют однокоренные или синонимичные прилагательные (панівна еліта замість "пануюча"), прилагательные с суффиксом -альн-(знеболювальний засіб замість "знеболюючий") или сложные прилагательные (працелюбний замість "люблячий працю").

Часто уместно заменить причастие существительным (доповідач замість "виступаючий", лампи енергозбереження замість "енергозберігаючі лампи"). Подробнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский "подходящий".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.