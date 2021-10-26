Пробное ВНО-2022 в условиях карантина: OBOZREVATEL узнал, к чему готовиться школьникам

В условиях карантина пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Школьники должны взять с собой дезинфектор для рук и быть в масках.

Кроме того, во время тестирования всем необходимо соблюдать социальную дистанцию. OBOZREVATEL узнал в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) все подробности о пробном ВНО в условиях карантина.

Регистрация на пробное ЗНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы разделили на два дня. Сдать в аудитории можно только одно пробное ВНО за день. Тестировать выпускников будут в марте:

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19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В марте этого года ситуация с заболеваемостью коронавирусом была все еще сложная. К примеру, в Киеве мэр Виталий Кличко объявил об очередном локдауне – он длился с 20 марта по 9 апреля. В целом ограничения разной степени строгости действовали во всех областных центрах на свободной территории Украины.

Хотя в этом году украинцы начали вакцинироваться, пока оснований для оптимизма – немного. Только 26 октября, а в "красной" зоне карантина уже находятся восемь областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская.

С 26 октября к ним присоединились :

Ровенская область;

Николаевская область.

А уже в ближайшие дни в "красную" зону могут попасть:

Львовская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Луганская область;

Закарпатская область.

Тестирование в аудиториях во время карантина будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценки, – отметили OBOZREVATEL в Центре.

Участники пробного ЗНО-2022 должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.

Сами аудитории обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

В прошлом году пробное ВНО проводили только один день. Стоимость колебалась от 195 до 255 грн в зависимости от региона. В Министерстве образования и науки колебания цен поясняли разной стоимостью печати, доставки материалов и количеством участников тестирования. В этом году региональные центры оценивания качества образования объявят стоимости до 20 декабря 2021 года.

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