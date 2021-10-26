Пробное ВНО-2022 в условиях карантина: OBOZREVATEL узнал, к чему готовиться школьникам
В условиях карантина пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Школьники должны взять с собой дезинфектор для рук и быть в масках.
Кроме того, во время тестирования всем необходимо соблюдать социальную дистанцию. OBOZREVATEL узнал в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) все подробности о пробном ВНО в условиях карантина.Пробное ВНО снова – во время карантина
Регистрация на пробное ЗНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы разделили на два дня. Сдать в аудитории можно только одно пробное ВНО за день. Тестировать выпускников будут в марте:
19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.
В марте этого года ситуация с заболеваемостью коронавирусом была все еще сложная. К примеру, в Киеве мэр Виталий Кличко объявил об очередном локдауне – он длился с 20 марта по 9 апреля. В целом ограничения разной степени строгости действовали во всех областных центрах на свободной территории Украины.
Хотя в этом году украинцы начали вакцинироваться, пока оснований для оптимизма – немного. Только 26 октября, а в "красной" зоне карантина уже находятся восемь областей:
Днепропетровская;
Донецкая;
Запорожская;
Одесская;
Сумская;
Херсонская.
С 26 октября к ним присоединились :
Ровенская область;
Николаевская область.
А уже в ближайшие дни в "красную" зону могут попасть:
Львовская область;
Хмельницкая область;
Черниговская область;
Луганская область;
Закарпатская область.
Тестирование в аудиториях во время карантина будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценки, – отметили OBOZREVATEL в Центре.
Участники пробного ЗНО-2022 должны будут:
на входе пройти измерение температуры;
быть в масках;
иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
соблюдать социальную дистанцию.
Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.
Сами аудитории обеспечат:
медицинскими масками;
бесконтактными термометрами;
средствами дезинфекции для рук;
средствами дезинфекции для обработки поверхностей;
изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.
В прошлом году пробное ВНО проводили только один день. Стоимость колебалась от 195 до 255 грн в зависимости от региона. В Министерстве образования и науки колебания цен поясняли разной стоимостью печати, доставки материалов и количеством участников тестирования. В этом году региональные центры оценивания качества образования объявят стоимости до 20 декабря 2021 года.
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