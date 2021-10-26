Пробное ВНО-2022 в условиях карантина: OBOZREVATEL узнал, к чему готовиться школьникам

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В УЦОКО рассказали, как будет проходить пробное ЗНО-2022 в условиях карантина

В условиях карантина пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Школьники должны взять с собой дезинфектор для рук и быть в масках.

Кроме того, во время тестирования всем необходимо соблюдать социальную дистанцию. OBOZREVATEL узнал в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) все подробности о пробном ВНО в условиях карантина.

Пробное ВНО снова – во время карантина

Регистрация на пробное ЗНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы разделили на два дня. Сдать в аудитории можно только одно пробное ВНО за день. Тестировать выпускников будут в марте:

Видео дня

  • 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

  • 26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В марте этого года ситуация с заболеваемостью коронавирусом была все еще сложная. К примеру, в Киеве мэр Виталий Кличко объявил об очередном локдауне – он длился с 20 марта по 9 апреля. В целом ограничения разной степени строгости действовали во всех областных центрах на свободной территории Украины.

Хотя в этом году украинцы начали вакцинироваться, пока оснований для оптимизма – немного. Только 26 октября, а в "красной" зоне карантина уже находятся восемь областей:

  • Днепропетровская;

  • Донецкая;

  • Запорожская;

  • Одесская;

  • Сумская;

  • Херсонская.

С 26 октября к ним присоединились :

  • Ровенская область;

  • Николаевская область.

Ограничения в разных карантинных зонах

А уже в ближайшие дни в "красную" зону могут попасть:

  • Львовская область;

  • Хмельницкая область;

  • Черниговская область;

  • Луганская область;

  • Закарпатская область.

Пробное ЗНО-2022: как будет проходить

Тестирование в аудиториях во время карантина будут организованы с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты пробного ВНО, так и во время оценки, – отметили OBOZREVATEL в Центре.

Участники пробного ЗНО-2022 должны будут:

  • на входе пройти измерение температуры;

  • быть в масках;

  • иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

  • соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.

Сами аудитории обеспечат:

  • медицинскими масками;

  • бесконтактными термометрами;

  • средствами дезинфекции для рук;

  • средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

  • изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

В прошлом году пробное ВНО проводили только один день. Стоимость колебалась от 195 до 255 грн в зависимости от региона. В Министерстве образования и науки колебания цен поясняли разной стоимостью печати, доставки материалов и количеством участников тестирования. В этом году региональные центры оценивания качества образования объявят стоимости до 20 декабря 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • В Министерстве здравоохранения опубликовали приказ, согласно которому разрешается прививать от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого рекомендуют препарат Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

  • Выпускникам объявили детали пробного ЗНО-2022. В частности, для поступления сертификаты потребуются по трем дисциплинам, но ни одна из них не обязательна: все будет зависеть от специальности, которую выберет абитуриент.

  • Министерство образования и науки изменило условия приема в высшие учебные заведения в 2022 году. Прежде всего, новации затронут документы для представления – в бумажном виде, их должно стать меньше. Кроме того, должны увеличить набор на контракт бакалавров по дневной форме обучения и применить технологии ВНО для поступления в магистратуру по нескольким специальностям.