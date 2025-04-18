Как будут проводить школьные олимпиады в Украине: новые правила в инфографике
Министерство образования и науки Украины перезагрузило систему проведения школьных олимпиад. Теперь будут действовать новые правила.
По словам участников реформы, основная цель нововведений – сделать интеллектуальные соревнования более доступными и справедливыми, а также расширить возможности для выявления талантов, повысить качество подготовки учащихся и создать сильное сообщество вокруг олимпиадного и турнирного движения. Инфографику с новыми правилами МОН опубликовало на своей странице в социальной сети Facrbook.
Первый этап – местный, с возможностью самовыдвижения для участия благодаря открытой регистрации.
Второй – областной, где к участию будут допускаться участники из-за границы и ученики научных лицеев. Все участники будут иметь одинаковые задания.
Третий – государственный. Его состав будет формироваться из двух частей:
Региональный состав команды (РСК) – по индивидуальному региональному рейтингу;
Дополнительный состав команды (ДСК) – по Всеукраинскому рейтингу среди участников ІІ этапа.
Среди победителей ІІІ этапа проведут отбор для участия в Международных олимпиадах
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