Как будут проводить школьные олимпиады в Украине: новые правила в инфографике

Министерство образования и науки Украины перезагрузило систему проведения школьных олимпиад. Теперь будут действовать новые правила.

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По словам участников реформы, основная цель нововведений – сделать интеллектуальные соревнования более доступными и справедливыми, а также расширить возможности для выявления талантов, повысить качество подготовки учащихся и создать сильное сообщество вокруг олимпиадного и турнирного движения. Инфографику с новыми правилами МОН опубликовало на своей странице в социальной сети Facrbook.

Первый этап – местный, с возможностью самовыдвижения для участия благодаря открытой регистрации.

Второй – областной, где к участию будут допускаться участники из-за границы и ученики научных лицеев. Все участники будут иметь одинаковые задания.

Третий – государственный. Его состав будет формироваться из двух частей:

Региональный состав команды (РСК) – по индивидуальному региональному рейтингу;

Дополнительный состав команды (ДСК) – по Всеукраинскому рейтингу среди участников ІІ этапа.

Среди победителей ІІІ этапа проведут отбор для участия в Международных олимпиадах

Ранее OBOZ.UA писал об опыте проведения школьных олимпиад за рубежом.

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