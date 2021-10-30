Как будут работать школы Киева с 1 ноября: подробное объяснение. Эксклюзив OBOZREVATEL

Школы Киева с переходом столицы в "красную" зону с понедельника, 1 ноября, начинают учиться дистанционно, а не продолжают осенние каникулы. Это касается всех заведений и учащихся всех классов – исключений ни для кого нет.

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, учащиеся переходят на онлайн-обучение с 1 по 8 ноября. Если ситуация с коронавирусом улучшится, решения могут быть просмотрены. Какие школьники смогут в таком случае вернуться за парты и при каких условиях – эксклюзивно OBOZREVATEL рассказала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Уже 1 ноября, согласно решению госкомиссии ТЭБ и ЧС, Киев переходит в "красную" карантинную зону. У столичных властей был выбор – продлить каникулы или ввести дистанционное обучение. В результате консультаций с Министерством образования был выбран второй вариант.

Видео дня

"Делать еще на неделю каникулы сейчас, осенью, позволить детям выйти на улицу и создавать новые цепочки заболеваемости, и одновременно не давать им возможности учиться – на это нет никаких оснований", – пояснила Елена Фиданян.

Директор департамента образования и науки отметила, что одним из главных аргументов департамента для принятия такого решения было то, что в Киеве есть возможность организовать дистанционное обучение: учителя и школьники имеют нужную технику и интернет.

Кроме того, добавила чиновница, из-за продления осенних каникул пришлось бы сокращать другие – или даже отменять.

"Если бы мы продлили осенние каникулы на неделю, возник бы вопрос, какие каникулы мы уменьшаем: зимние, летние или ликвидируем весенние. Уверенности у меня, у вас, у медиков, что больше не будет объявлен "красный" уровень опасности, нет", – объяснила она.

"Если мы с вами, как общество, используем все имеющиеся возможности каникул, как нам научить детей и не допустить в Украине общество необученной общественности?" – подчеркнула Елена Фиданян.

Требование перейти на дистанционное обучение с понедельника касается всех школ и всех учащихся без исключения.

"Школы имеют свои индивидуальные алгоритмы действий и опыт организации дистанционного обучения. В протоколе четко написано, что переход на дистанционный формат обучения применяется для учебных заведений всех типов и форм собственности. Все учащиеся с 1 до 11 класса с понедельника выходят на дистанционное обучение", – отметила чиновница.

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, добавила Елена Фиданян, ученики начальных классов смогут вернуться за школьные парты. Хотя даже в этом случае есть важное условие.

"Для этого нужно, чтобы были привиты все 100% работников школы", – сообщила она.

Директор департамента образования и науки также объяснила, почему, несмотря на то, что Кабмин разрешил независимо от уровня вакцинации педагогов даже в "красной" зоне, учиться офлайн младшим классам, их тоже отправили на дистанционку.

"Постановление звучит так: запрещается посещение учебных заведений, кроме учеников 1-4 классов. Но постановлением не возбраняется использование дистанционной формы обучения по отношению к ученикам 1-4 классов. Одно из требований министра образования и науки Сергея Шкарлета – это то, что Государственная служба качества образования при МОН должна проверять качество предоставления образовательной услуги по дистанционной форме", – отметила Елена Фиданян.

Что известно о работе школ во время карантина

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" и 100% в "красной". Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний к ней или справку о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Школьников Киева отправили на карантин с 25 октября. Сначала сообщалось, что речь идет о двух неделях. Но позже стало известно, что каникулы могут продлить, а могут перевести школы на дистанционное обучение.