Как будут работать школы в "красной" зоне: в МОН назвали главное условие

"Красная" зона карантина предусматривает 100%-ю вакцинацию от COVID-19 педагогического коллектива учебного заведения. Если эта норма не будет выполнена, оно перейдет на дистанционное обучение.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова в эфире "Сніданку з 1+1". Также она добавила, что в учреждениях образования в "оранжевой" и "желтой" зонах должно быть 80% вакцинированных работников. Эти нормы касаются и детсадов, и начальной, и специализированной школы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

""Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100%-я вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", – пояснила Рогова.

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Также она добавила, что министерство постоянно собирает информацию о вакцинации украинских педагогов и отметила, что показатель регулярно улучшается. Лидерами по вакцинации педагогов на данный момент являются Киев и Львов, Луганская, Донецкая, Харьковская области.

Напомним, 30 сентября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что уровень вакцинации от коронавируса среди коллективов школ в Украине составляет 69%. Это работники, которые сделали хотя бы одну прививку. Чиновник связал уровень охвата вакцинацией непосредственно с добросовестностью работы органов местной власти.

Ранее Вера Рогова сообщила, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом условия работы школ без карантинных ограничений усилят. Но только в случае перехода региона в "красную" зону.

В Министерстве образования и науки нашему изданию заявили, что прививки для педагогов не являются обязательными, но их рекомендуют сделать, поскольку все школы в Украине в случае уровня вакцинации среди учителей ниже 80% обязаны перейти на дистанционный формат обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе мама школьника заявила, что вакцинированные учителя вызывают у детей головную боль. Женщина попросила совета, как защитить ребенка.