Как изменится украинское образование к 2030 году и почему Федоров назвал это ''образовательным чудом''

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о намерении кардинально трансформировать систему образования Украины до 2030 года – от садиков до университетов. Вместе с профильным министром Оксеном Лисовым, командой МОН и 1700 экспертами они работают над стратегией, которая поможет реализовать планы.

В своем блоге на "Украинской правде" Федоров рассказал о главной миссии трансформации образования и назвал 5 основных направлений, где будут происходить изменения. Он описал будущую систему как "образовательное чудо", что обеспечит экономический прорыв Украины.

Проанализировав опыт стран, лидирующих в развитии инноваций, руководитель Минцифры выразил желание достичь первенства в определенных приоритетных областях – английском языке, STEM-образовании, естественных науках и военном образовании.

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По словам Федорова, у Украины есть потенциал для создания высокодобавленной стоимости в технологическом секторе, который может приносить прибыль в миллиярды. Такие компании должны основываться талантливыми людьми, которые способны быстро учиться, имеют соответствующие навыки и умеют принимать решения, подкрепленные аналитическими данными.

При разработке видения для трансформации образования в Минцифры тщательно рассматривали инновации и изменения, которые уже произошли в отрасли за последние десять лет. Важно было признать, что не следует отвергать достигнутые результаты, а скорее направлять их на дальнейший рост и развитие, отметил глава профильного министерства.

Детали основных направлений трансформации системы образования

Одной из основных задач в трансформации направления образовательного менеджмента – повышение знаний и навыков специалистов, особенно руководителей и директоров школ. Для этого нужно создать условия: достойную оплату труда, возможность принятия самостоятельных решений и создания команд. Это важная часть процесса улучшения работы образовательных учреждений, рассказал чиновник.

По его словам, профессия учителя должна стать самой престижной и наиболее современной в Украине. Для достижения этой цели необходимо изменять условия труда и правила, связанные с заработной платой. В Министерстве образования и науки Украины уже есть конкретные планы и указания по этому поводу.

Федоров подчеркнул важность развития содержания и смысла образования, а также анализа результатов реформы Новой украинской школы. По его словам, благодаря мониторинговым исследованиям можно будет определить, что уже удается выполнять эффективно, а где нужны улучшения. Важно продолжать разработку стандартов, анализировать и совершенствовать их для повышения уровня образования.

Запуск старшей профильной школы – шаг в развитии образовательной системы, отметили в Минцифре. Реорганизация школьной сети по созданию профильных лицеев по всей стране открывает возможность обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей, независимо от их места жительства. Когда ученики могут выбирать интересующие их предметы, это стимулирует их активность и способствует улучшению качества образования, говорят в департаменте.

В Минцифре также акцентировали внимание на важности образовательного пространства, чтобы дети могли лучше учиться и быть активнее. Однако, учитывая ситуацию с войной в Украине, безопасность становится главным приоритетом. У ведомства есть план, который позволит детям учиться очно в надежном месте.

Проект "Мрія"

"Мрія" – новая образовательная программа, которую продолжает разрабатывать Минцифры. Она предназначена для того, чтобы каждый ребенок имел возможность получить образование, отвечающее его индивидуальным способностям и увлечениям. Приложение будет содержать библиотеку, подстроенную под таланты и интересы ребенка, и расписание занятий. Кроме того, как рассказывают разработчики, ученики и родители смогут отслеживать прогресс в обучении, участие в конкурсах, собственные проекты и спортивные достижения.

Для родителей, по словам специалистов, "Мрія" дает возможность наблюдать за личным учебным путём ребенка. Для учителей – уменьшение количества административных обязанностей и бумажной работы. Первую версию продукта планируется выпустить уже в текущем году.

"Равный доступ к образованию должен иметь человек из любого городка или поселка. Чтобы в каждом образовательном учреждении были педагоги с энергией, высоким уровнем заработной платы, желанием развиваться и развивать других. Чтобы каждый украинец смог стать тем, кем хочет", – подытожил Михаил Федоров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о новом приложении "Мрія".

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