Как мотивировать подростков общаться на украинском языке за границей. 6 советов для родителей

Когда родители хотят мотивировать подростков общаться на украинском языке, самое главное в этой ситуации не давить на детей. Ведь в этом возрасте ребята могут начать протестовать и делать наоборот.

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Специалисты советуют давать право выбора школьникам и ставать для них примером, выбирая родной язык. Новая украинская школа собрала советы для родителей, которые помогут мотивировать детей общаться на украинском за границей.

1. Общаться между собой на украинском

Специалисты уверяют, что даже если речь будет несовершенной, она все равно будет выделять украинцев среди других. Таким образом, наши граждане будут показывать собственную поддержку Украине и ее имиджу за рубежом.

2. Объяснять, зачем говорить государственным

Подростки должны знать свою идентичность и понимать, что речь помогает держать связь с родиной. В частности, и с друзьями и родными. Эксперты советуют чаще общаться с теми, кто остался в Украине, чтобы дети чувствовали себя частью сообщества.

3. Предлагать актуальный образовательный контент

Подростки могут просматривать научно-популярные программы на украинском языке, уроки по разным предметам, а также учавствовать в онлайн-мероприятиях. Например, таких как встречи с писателями, издателями, разных ученическо-учительских проектах. Также дети могут тренировать и повторять государственный благодаря аудиоурокам.

4. Читать современную украинскую литературу

Среди списка писателей, которые любят читать и взрослые и маленькие школьники – Сашко Дерманский, Владимир Рутковский, Галина Ткачук, Оксана Лущевская, Марина Павленко, Ирэн Роздобудько, Марина и Сергей Дяченко, Андрей Кокотюха, Галина Малик, Зирка Мезатюк, Галина Пагутяк, Сергей Жадан и тому подобное.

Кроме того, в сети подростки могут найти онлайн-сообщества, популяризирующие чтение.

5. Развивать навыки письма

Поскольку большинство подростков пользуются гаджетами, между собой они общаются с помощью голосовых сообщений. Родители могут предложить им вместо этого начать печатать. Так дети смогут тренировать правописание.

6. Расширять украиноязычное сообщество офлайн

Дети, колторые находятся за границей, должны общаться на родном языке не только в онлайн-пространстве. Родители могут поискать клубы украинцев, где наши граждане собираются вживую, чтобы играть в игры ходить в походы и т.д.

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