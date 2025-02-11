Как научить ребенка делить в столбик: лайфхак от украинской учительницы

Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, которая ведет страницу "Научиться легко" в соцсетях, поделилась лайфхаком, как научить детей делить в столбик. Для этого педагог рекомендует воспользоваться стикерами.

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В сообщении в Facebook школьная преподавательница предложила решить пример 3266÷23. Сначала педагог определяет приблизительное количество цифр, которое будет иметь частное (ответ) и ставит для них три точки.

Первое неполное делимое в примере – 32. Цифру 2 нужно заклеить стикером. В делителе (23) стикер наклеивается на число 3. Так, 3 делим на 2.

Но 3 не делится на 2, ближайшее число, которое делится на 2 – это 2.

2÷2=1. Итак, первая цифра в частном будет 1.

Проверяем:

1×2=2

3×1=3.

Получаем число 23.

Второе действие: от первого неполного деленного 32 вычесть 23, имеем 9.

Девять не делится на 23, сносим 6. Получаем число 96. Закрываем цифру 6 в делимом и цифру 3 в делителе.

Следовательно, 9 не делится на 2, ближайшее число, которое делится на 2 – это 8.

8÷2=4.

Второй цифрой в частном будет – 4.

Далее проверка:

4×3=12. Два пишем, один замечаем. 4×2=8 и еще 1, равно 9.

Имеем число 92.

Третье действие: из второго неполного деленного 96 вычитаем 92. Получаем третье, последнее число, которое определит третью цифру в частном.

96–92=4.

4 нельзя разделить на 23, сносим 6, имеем число 46.

Закрываем стикером цифру 6 в делимом и цифру 3 в делителе.

4÷2=2.

Проверяем: 2×23=46.

46–46=0. Пример выполнен верно.

Третья цифра в частном – 2. Все число – 142.

Итак, 3266 разделить на 23 равно 142.

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