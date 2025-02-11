Как научить ребенка делить в столбик: лайфхак от украинской учительницы
Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, которая ведет страницу "Научиться легко" в соцсетях, поделилась лайфхаком, как научить детей делить в столбик. Для этого педагог рекомендует воспользоваться стикерами.
В сообщении в Facebook школьная преподавательница предложила решить пример 3266÷23. Сначала педагог определяет приблизительное количество цифр, которое будет иметь частное (ответ) и ставит для них три точки.
Первое неполное делимое в примере – 32. Цифру 2 нужно заклеить стикером. В делителе (23) стикер наклеивается на число 3. Так, 3 делим на 2.
Но 3 не делится на 2, ближайшее число, которое делится на 2 – это 2.
2÷2=1. Итак, первая цифра в частном будет 1.
Проверяем:
- 1×2=2
- 3×1=3.
Получаем число 23.
Второе действие: от первого неполного деленного 32 вычесть 23, имеем 9.
Девять не делится на 23, сносим 6. Получаем число 96. Закрываем цифру 6 в делимом и цифру 3 в делителе.
Следовательно, 9 не делится на 2, ближайшее число, которое делится на 2 – это 8.
8÷2=4.
Второй цифрой в частном будет – 4.
Далее проверка:
4×3=12. Два пишем, один замечаем. 4×2=8 и еще 1, равно 9.
Имеем число 92.
Третье действие: из второго неполного деленного 96 вычитаем 92. Получаем третье, последнее число, которое определит третью цифру в частном.
96–92=4.
4 нельзя разделить на 23, сносим 6, имеем число 46.
Закрываем стикером цифру 6 в делимом и цифру 3 в делителе.
4÷2=2.
Проверяем: 2×23=46.
46–46=0. Пример выполнен верно.
Третья цифра в частном – 2. Все число – 142.
Итак, 3266 разделить на 23 равно 142.
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