Как научить ребенка правильно держать карандаш: советы от учительницы

Родители пытаются подготовить своих детей к первому классу, чтобы школьникам было легче адаптироваться к новой среде. На первый взгляд, держать карандаш – это легкая задача, но необходимо уделить внимание такой мелочи.

Из-за неправильного держания принадлежностей рука быстро устает, снижается скорость и качество письма и даже может ухудшиться осанка, что приведет к искривлению позвоночника. Учительница под ником @thatinnovativeclassroom опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как научить ребенка правильно пользоваться карандашом.

Такая проблема очень распространена среди малышей, потому что привычка формируется в раннем возрасте. Родителям нужно обращать внимание на это тогда, когда ребенок уже проявляет интерес к рисованию.

Видео дня

По словам девушки, нужно купить маленькие наклейки, в виде разных фигурок, например, звезд, и наклеить на карандаш, в то место, где должен быть большой палец.

Ребенок должен поставить большой палец на нужное место так, чтобы острый кончик карандаша был направлен на его ладонь, а указательным пальцем охватить карандаш с другой стороны.

Дальше нужно просто перевернуть карандаш и все готово. После нескольких повторений малыш быстро научится правильно держать письменные принадлежности.

{"title":"Как правильно держать карандаш","id":3027283}

Ранее OBOZREVATEL публиковал факты, которые нужно знать родителям о тяжелом рюкзаке, может ли это вызвать сколиоз у ребенка.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.